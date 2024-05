MAJKA PEVAČA VELIKU PORODIČNU TAJNU ODNELA U GROB! Ujna mu na samrti otkrila ISTINU, a onda je doživeo još jedan BOLAN UDARAC

Učesnik muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno", Oliver Roland, rođenog brata upoznao je sa 53 godine, a njegova priča je mnogima naterala suze na oči.

Naime, pevač je brata video samo jednom jer se sticajem okolnosti razboleo i preminuo.

- Videli su se tog trenutka samo kada ga je rodila. Uzeli su ga na porođaju i više nikad se nisu videli. To je ta moja priča. Upoznao sam ga kada sam imao 53 godine, jednom smo se samo sreli. Posle je i on preminuo. Priča je tužna i teška, ali pokušao sam da napravim neku pesmu koja neće da bude baš patetična i da promovišem ljubav. Da kažem da u životu ništa nije onako kako mislimo da jeste. Dođeš u neke godine i misliš da sve znaš, a u stvari ne znaš ništa. Tek onda saznaješ neke stvari – rekao je Oliver.

foto: Printscreen YT

Pevač je opisao i kako je izgledao sam trenutak kada je saznao da ima brata.

- Osećao sam se kao da me je neko polio kofom ledene vode. Ujna mi je rekla, naglasivši da želi da mi kaže nešto pre nego što umre s obzirom da su svi stari, i ispričala mi celu priču – otkrio je Oliver.

Ovako je izgledao susret sa bratom

foto: Printscreen YT

- On je meni prišao, čekao me je u centru jednog mesta pored Leskovca. Prilazim i vidim bukvalno sebe sa jedno 20 kilograma manje. Prilazi mi, vidim majčine oči, taj njen pogled. On mi kaže „Ja sam Nebojša, tvoj brat“, a ja kažem: „Brate, vidim da si moj“ i onako se zagrlimo i stisnemo. Bilo je jako emotivno. Eto, videli smo se taj put, i sutradan smo se malo družili. Dogovorili smo se da se družimo još, kao i da ga odvedem a majčin grob, ali desilo se da se u međuvremenu i on razboleo i da je umro. Ali ostala je eto pesma i to mi je baš nešto što sam morao iz sebe da izbacim. Ako prođe, prošla je, ako ne, opet lepo. Ja sam svoje odradio u čast majci i bratu, za njihovu dušu, a i da sebi olakšam – ispričao je Oliver.

kurir.rs/grand

Bonus video:

01:25 SAŠA POPOVIĆ MI JE REKAO DA IZGLEDAM KAO KVOČKA! Voditeljka Dragana Katić progovorila o odnosu sa direktorom Grand produkcije