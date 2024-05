"NIKAKO NEMOJTE DA ŽIVITE NA SELU" Otac Predrag Popović seče PRŠUTU na Veliku subotu, a ono što je poručio svima će OTVORITI OČI

Sveštenik Predrag Popović, koji je popularan na društvenim mrežama, objavio je na Veliku subotu poučan video o tome koliko je život na selu kvalitetniji, a lekciju je sa svojim pratiocima podelio na duhovit i pomalo ironičan način.

Otac Predrag Popović je veoma aktivan na društvenim mrežama, gde redovno edukuje vernike o hrišćanskoj religiji, ali i deli životne mudrosti. Tako nije izostao ni na Veliku subotu, dan pre najveći hrišćanski praznik, Vaskrs.

U videu koji je podelio, otac Predrag Popović seče domaće suhomesnate proizvode koji će biti deo sutrašnje vaskršnje trpeze i usput govori kako će njegova porodica proslaviti praznik.

- Ovo pada najteže. Velika subota, ne jedem ništa već par dana, pripremamo se večeras. Imamo vaskršnju jutarnju u ponoć, posle vaskršnje jutarnje imamo liturgiju, a onda posle liturgije dolazimo kući i imamo vaskršnji doručak. Kad smo već imali sve vaskršnje, fali i doručak. Tu su jaja, tu je šunka, tu je pršuta i sve ono što ne valja. Evo, gledajte ovo - priča otac Predrag pokazujući domaće suhomesnate prozivode koje je sam napravio.

- Sve ovo ovde je ono što mi, domaćini, pravimo na selu. Znači, cele godine možeš da hraniš svinju ili da ti je hrani neko drugi, da mu ti odneseš, da mu daš nešto da ti je on hrani i posle toga da središ, da uradiš svinju, da odvojiš za slaninu, odvojiš šunku, odvojiš sve to i sve se to lepo dimi, suši na promaji i tako dalje i posle toga, kada dođu ovakvi praznici, ti ne kupuješ ništa u prodavnici i imaš sve. Neki mi daju jaja, negde kupim jaja, negde ovo, negde ono i tako dalje, robna razmena. Ja nekom borovnice, nekom med i tako - priča sveštenik, a onda poentira, uz dozu ironije, za sve one koji žive u velikim gradovima bežeći od seoskog života:

- Nemojte da dolazite da živite na selu, ovde nema šta da se vidi. Na selu nikako. Selo je postalo bezveze. Niti ima šta da se vidi, niti ima šta da se jede. Nema ništa. Ostanite vi u gradu. Tamo su prodavnice. Šta će špajz čoveku? Tu je prodavnica, šta će čoveku špajz, prodavnica mu je tu odmah - zaključio je otac Predrag Popović poželevši svima srećan Vaskrs, uz konstataciju da se do sutra drži strogog posta.

