EVO KOLIKO JE SKOČILA CIFRA ZA SAMO 24 SATA! Nikola Rokvić 4. dana hodočašća otkrio koliko je sakupio novca

Pre četiri dana, ispred Hrama Svetog Save, Nikola Rokvić pozdravio se sa najmilija, pomolio se i krenuo pešaka na put dug 1060 km, do manastira Nektarija Eginskog.

Nikola se sa puta za Grčku redovno oglašava na svom Instagramu, a sada je otkrio da je za njegovu fondaciju "Porodica" skupljeno tri miliona dinara, za pomoć dečijoj onkologiji, ali to je samo početak na odnosu cifre koja je potrebna za ovu pedijatrijsku ustanovu.

- Dragi narode, pomaže Bog. Evo ja sam danas tu negde oko 20 kilometara. Samo da vam javim da smo došli do tri miliona dinara i jako sam radostan! Hvala na podršci, idemo dalje, ovog puta za dečiju radost! Ljubim vas i volim - rekao je pevač u svom obraćanju.

Inače, Nikolina supruga Bojana otkrila je detalje njegovog hodoljublja.

- On je stvarno onako optimističan u početku. Za sada je prešao nekih 90 km, obzirom da preko dana prelazi, dnevno pređe oko 30, tako da možete i da pratite, stvarno na Instagram profilu on obaveštava svakodnevno. I za sada se stvarno sjajno oseća, jako je uzbuđen, zahvalan je svim ljudima koji su učestvovali, kompanijama, svima koji su uključeni u fondaciju i u njegovu misiju. Mislim, on se dugo sprema na ovaj podvig, tako da on je sada zaista fizički i psihički spreman i njega su pripremali ljudi koji se bave ekstremnim maratonima, tako da on već zna šta može i da ga čeka na ovom njegovom putu, ali nekako verujem da će biti teško sigurno u određenim momentima, ali verujem da i kada fizički nekako telo možda oslabi, umom neće, a to je ono što je najvažnije - kaže Bojana Rokvić na Blic Jutru i dodaje:

- Ovo je nezapamćen podvig, ali nismo očekivali ovakav odziv. I ja sa decom krećem na put u subotu, pridružićemo mu se usput. Za vreme Uskrsa on će biti u Makedoniji, pa ćemo se tamo naći. Bićemo i dva dana zajedno, to je ono što je najvažnije i deci i njemu - kaže Bojana.

