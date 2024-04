"ONI SU ŽRTVOVALI MESEC DANA SVOJIH ŽIVOTA" Nikola Rokvić prvi put otkrio ko je sa njim na hodočašću, pevač nije sam!

Pevač Nikole Rokvić pre tri dana krenuo je na hodočašće put Atine gde će posetiti manastir Svetog Nektarija Eginskog.

foto: Printscreen/Instagram, Nenad Kostić

On je osnovao fondaciju "Porodica" i na ovom putu prikupljaće decu za dečiju onkologiju, a kako je otkrio, za pet dana prikupljeno je pet miliona dinara.

Nikola svakog dana pređe oko trideset kilometra, a sa njim na putu su i tri prijatelja koji voze kamp prikolicu gde spavaju narednih mesec dana.

Rokvić se sada oglasio na Instagramu gde se uslikao sa prijateljima i otkrio detalje ove misije.

foto: Printskrin/Instagram

- U samom pripremnom periodu za ovu misiju, morao sam da pripremim dosta stvari, sa jedne strane duh i telo kao i mentalni rad a sa druge strane fondaciju, kontakte sa potencijalnim donatorima ali isto tako i jedan veliki teret za ovaj vid podviga a to je medijska prisutnost i to što sam javna ličnost! To su dve krajnosti koje sam morao da uklopim i pomirim, zarad višeg cilja - napisao je on i nastavi:

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

- Mnogo ljudi mi je pomagalo u procesu pripreme! Uvek sam govorio da čovek ne može bez čoveka, bez svog bližnjeg, bez svoje porodice! Moji bližnji na ovoj misiji su moja braća, sjajni ljudi, koji me svaki dan ispraćaju, čekaju na dnevnom cilju, dočekuju… Braća koja su žrtvovala svojih mesec dana života da pomognu! Kao u priči o dobrom Samarjaninu, kada pitaju Gospoda ko je naš bližnji… Bližnji je onaj koji nam nesebično pomaže, koji ne pravi razlike, podele i ne postavlja granice u Ljubavi! Moji bližnji Blaško Gavrić, Aleksandar Slijepčević i Mladen Trišić! Hvala vam u večnosti! - poručio je.

