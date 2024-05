OVO JE MLAĐA ĆERKA GOCE BOŽINOVSKE KOJU JE DOBILA SA ŠIJANOM: Završila fakultet sa svim desetkama, ovako pevačica priča o njoj

Najstarija ćerka Goce Božinovske, Jelena Vučković, koju je pevačica dobila iz braka sa kompozitorom Radetom Vučkovićem, rastužila je mnoge pričom o svom detinjstvu koje je provela sa bakom na selu nadomak Kraljeva.

foto: Printscreen YT

Naime, nakon braka sa Radetom, Goca se udala za Zorana Šijana, sa kojim je dobila dvoje dece, Zoranu i Mirka.

Kako je Jelena pevačica po zanimanju, a Mirko bio je često interesantan domaćoj javnosti, o Gocinoj ćerki Zorani najmanje se zna.

foto: Printscreen/Instagram

Poznato je da je Gocina najmlađa ćerka bila dobar student i da se njena majka ponosi njom.

Goca Božinovska je jednom prilikom izjavila da je njena ćerka završila fakultet dok je ona bila u rijaliti programu "Farma":

- Presrećna sam što imam takvo dete. Moja ćerka je diplomirala i to čistom desetkom. Ponosna sam jer je ona skoro sve ispite dala dok sam bila na Farmi. Bila sam tri i po meseca na imanju u Lisoviću i Zorana je davala ispite. Kada sam došla kući ostao je samo jedan. Položila ga je, a u ponedeljak je oko pet diplomirala. Presrećna sam što imam takvo dete - ispričala je svojevremeno ponosna majka Goca.

foto: Printscreen/Pink

"Nedostajala mi je majka"

Ispovest najstarije ćerke Goce Božinovske dirnula je sve u srce.

- Najbolnije mi je to što mi je jako nedostajala majka. Ja sam imala sreću što me je odgajila jedna divna žena, ona je u stvari moja majka. Teško mi je bilo i prihvatanje mojih roditelja. Čini mi se da me i danas ne razumeju. Roditelji su gradili svoje karijere, napravili svoje nove porodice. Baka mi je govorila: Pogledaj gore u avion, tu je mama, sad će da ti baci bombone". Majka me je posećivala, bila je deo mog života, ali ne toliko koliko mi je nedostajala. Kad su praznici, rođendani, kad su priredbe u školi. Ne žalim ja sebe, ali falile su te neke stvari i dan danas fale - rekla je Jelena između ostalog za "Grand".

