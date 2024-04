"NIKOLA BRATE, SETI SE SVOGA TATE, NA PUTU KOJIM KRENUO SI TI OSTAJU SAMO NAJBOLJI" Duško Kuliš se pesmom obratio mladom Rokviću

Nikola Rokvić ekskluzivno je za Kurir otkrio je kako teče njegov put do Egine, kako ljudi reaguju kada ga sretnu, koliko mu pomažu, kao i koliko mu znači podrška medija, porodice, prijatelja ali i njegovih pratioca.

Za pevača je sada stiglo još jedno iznenađenje. Naime, Duško Kuliš, jugoslovenski pevač poreklom iz Hrvatske posvetio je jednu lepu pesmu Rokviću i tako mu pružio podršku na ovom dugačkom putovanju.

"Ovo je moja molba prema Bogu, više od toga ja ti pomoći ne mogu. Pronađi tajnu u ime svih nas koji smo grešni i molimo za spas, koji smo grešni i molimo za spas. Nikola brate, neka te anđeli na putu prate, na putu kojim krenuo si ti. Nikola brate, setio se svoga tate, na putu kojim krenuo si ti ostaju samo oni najbolji."

Izgleda da je ovo Nikolu toliko dirnulo da je pesmu okačio javno na svom profilu uz reči da je veoma ganut i da ljubav nikad ne prestaje.

Takođe, pevač se za naš portal dotakao kako se bori sa svim preprekama na svom putu.

- Crpim snagu u molitvi, i u mislima na moju porodicu, i za sve ljude, za decu kojoj pomažemo, to su neke stvari koje kad bude teže mislim na njih pomolim se bogu i nekako se dobije snaga i dodatna energija da izdržiš i mnogo više uradiš. Čujem se sa porodicom to je moja najveća snaga i radost, zahvalan sam Bojani što me podržava, ipak je ona sama sa troje dece, ni njoj nije lako, ali lepo smo se organizovali - rekao je pevač.

Bonus video:

00:52 Nikola Rokvić za dva dana skupio 2 miliona dinara za pedijatrijsku