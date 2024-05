ZENDAJA UNELA DRAMU NA MET GALU: Slavna glumica pojavila se u DVE ŠOK HALJINE, pisutni nisu znali u koju pre da gledaju (FOTO)

Nakon pet dugih godina, Zendaja je napokon napravila svoj dugo očekivani povratak na stepenište Metropolitanskog muzeja umetnosti, ovaj put prvi put kao ko-krej za godišnji Met Gala. Da bi počastila ovogodišnju temu,"Vrt vremena", superzvezda je udružila snage sa svojim dugogodišnjim stilistom i bliskim saradnikom, Loom Roučom, kako bi predstavila ne samo jedan, već dva večno stilizovana izgleda koji će ostati zabeleženi u istoriji mode Met Gale.

Prvo, zvezda serije "Challengers" postala je prava bajkovita negativka u neverovatnoj kreaciji "Maison Margiela Artisanal" od Džona Galijana, koja je bazirana na haljini iz 1999. godine dizajniranoj za Dior. Jednoramenska haljina imala je dugačku trubastu suknju prekrivenu dijagonalnim prugama u kraljevsko plavoj i smaragdno zelenoj boji, kao i ukrase nalik voću koji su ukrašavali jednu stranu struka. Podigla je ulog sa mrežastim tulle-perjanim fascinatorom.

Krajem večeri, Zendaja je iznenadila obožavaoce ponovnim pojavljivanjem na dnu stepenica, ovog puta noseći veličanstvenu crnu haljinu, komad iz 1996. godine iz "Givenchy" ere Džona Galijana. Haljina je uključivala korsetiranu gornju polovinu sa dugim, naduvenim, spuštenim rukavima, kao i ogromnu suknju koja je gotovo progutala dužinu stepenica Metropolitanskog muzeja umetnosti. Kao da to nije bilo dovoljno, ona ju je upotpunila fascinatorom tematike buketa, obavijenim crnim tilom, dizajniranom od strane Filipa Trejsija za modnu kuću "Alexander McQueen" još 2006. godine.

Glumica je poslednji put prisustvovala Met Gali 2019. godine, kada se za temu "Kamp: Beleške o modi" pojavila u svetlećoj bal haljini dizajniranoj od strane Tomi Hilfigera. Njen izgled bio je inspirisan ikoničnom haljinom koju nosi "Pepeljuga" u animiranom filmu iz 1950. godine (a Rouč se čak pojavio pored nje, obučen kao Dobra vila Pepeljuge).

Ali Zendaja je već godinama, pre toga, dominirala na listama najbolje obučenih na Met Gali. Neki od njenih drugih najmemorabilnijih izgleda uključuju "Versace" haljinu od kolutova, koja je odala počast Svetoj Joani Orleanu, zatim živopisna "Dolce & Gabbana" bal haljina prekrivena tropskim cvetnim i papagajskim printom, kao i bodikon haljina Majkl Korsa koja je potpuno ukrašena reflektirajućim zlatnim cirkonima.

"Volim da gledam modu kao kreativnost. Čak i tokom promotivnih turneja, to je način da nastavim kreativnost iz filma. Volim da stvaram likove. ... Možete da utelovite taj lik tokom dana, i odeća to može da učini za vas", rekla je Zendaja u nedavnom intervjuu na "Live With Kelly and Mark".

