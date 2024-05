KUM KLEKNUO USRED VENČANJA: Ono što je usledilo niko nije očekivao, mlada htela da zatraži RAZVOD, svi su ostali ZABEZEKNUTI

Planiranje venčanja može biti izuzetno stresno iskustvo, a za očekivati je da će mladenci na sam dan ceremonije moći da se opuste i uživaju. Međutim, jedna mlada doživela je neočekivan preokret na svom venčanju. Naime, nije ni slutila da će njen suprug zaboraviti da je obavesti o tome da će njegov brat zaprositi svoju partnerku tokom njihovog venčanja. Ona tvrdi da je bila toliko šokirana da je napustila proslavu i izjavila da je "spremna za poništenje braka".

foto: Shutterstock/ilustracija

Neočekivani potez brata mladoženje

Mlada je ispričala da je dan bio "savršen" osim jednog "velikog kiksa" tokom prijema. Ona je priznala da je brat njenog supruga, Ben, već unapred izazivao nelagodu kod nje, ali da nije bila iznenađena kada je njen suprug zamolio Bena da bude njegov kum. Nedeljama pre venčanja, Ben je otkrio da planira da zaprosi svoju partnerku Melodi. Dok su svi delili sreću zbog Bena, on je otkrio da "se nada da će to učiniti na venčanju", na šta je mlada nervozno reagovala, rekavši: "Ako to uradiš, moja braća će te izbaciti iz venčanja!"

foto: Shutterstock

Mlada je tvrdila da je upozorila svog budućeg supruga da to ne sme da se desi, nazvavši to "neukusnim". Ponudila se čak da organizuje posebnu proslavu kako bi Ben mogao da izvede svoj plan, na šta je Liam i Ben pristao. Međutim, na dan venčanja, sve je krenulo po zlu kada je Ben tokom svog govora za kuma zastao kod Melodi i zaprosio je. Mlada je bila besna i izjavila da je napustila proslavu, dok su je Liam i njena majka tešili. Liam se izvinjavao, tvrdeći da su mu rekli da će biti u redu, ali mlada je bila "gotova" sa venčanjem.

Nastavak nesporazuma

Nedelju dana nakon venčanja, mlada nije razgovarala sa Liamom, a izjavila je:

- Moja porodica je besna na Lijama i njegovu porodicu. Njegova porodica, s druge strane, čestita Benu i Melodi. Većina njihovih objava na Fejsbuku su slike Bena tokom prosidbe - govorila je besna mlada.

foto: Shutterstock

Bila je spremna da podnese zahtev za poništenje braka i nastavi dalje, sve dok joj Liam nije poslao e-mail u kojem je otkrio da je Ben i njihovi roditelji izvršili pritisak na njega sve do večeri pre venčanja. Zatražio je još jednu šansu i pitao druge šta bi trebalo da uradi. Korisnici Redita brzo su se uključili sa svojim mišljenjem, a jedna osoba je predložila: "Ta porodica će nastaviti da radi ovakve stvari u budućnosti, oni znaju kako da pritisnu Lijam. Prosidba je samo početak i trebala bi biti granica. Nastaviće da gaze preko tvojih granica." Druga osoba je jednostavno napisala: "Pokazao ti je da čak i na dan svog venčanja, njegova porodica dolazi na prvo mesto."

(Kurir.rs/SrećnaRepublika/J.M.)

Bonus video:

00:36 EVA RAS ŠOKIRALA IZJAVOM O MIKI ALEKSIĆU I MILENI RADULOVIĆ! Glumica ostavila voditelja bez teksta: Evo šta je imala da kaže