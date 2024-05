SLAVNA LEPOTICA U MAGIČNOJ TOALETI HIPNOTISALA NA MET GALI: Čarobna kreacija oživela PRINCEZU iz bajke, a tek detalji na njoj...

Verovatno je san svake devojke da napravi svoj prvi javni nastup na crvenom tepihu, poput Met Gale, kreiranom od strane jednog od najuticajnijih stilista našeg vremena. Preduzetnica i filantrop, Mona Patel, definitivno to doživljava.

foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rođena u Vadodari, Gujarat, Patel se preselila u SAD u mladim godinama da bi nastavila visoko obrazovanje na Univerzitetu Rutgers, i konačno se tamo nastanila 2003. godine kako bi oživela svoje preduzetničke poduhvate. Sada trajno bazirana u SAD, Patel je polako izgradila milionsko carstvo koje obuhvata više poslovnih poduhvata, a srce svega je Patelina ideja - "Couture For Cause", neprofitna organizacija koja spaja njenu ljubav prema modi i njen filantropski rad kako bi podržala značajne ciljeve. Podigavši značajna sredstva i donacije aukcijom unikatnih kreatorskih dela (većinu koja dolazi iz njenog ličnog arhiva), dobitnica priznanja "Forbes Next 1000" osigurala je sebi kartu za modni Superbol, Met Galu 2024, gde je napravila svoj debi u posebnom dizajnu Iris Van Herpen.

"Želela sam da moj debitantski izgled bude nešto što slavi moje nasleđe i istovremeno kombinuje moju ljubav prema kouturu, i kada sam čula temu, Iris Van Herpen mi je delovala kao očigledan izbor," rekla je Patel Vogue u Indiji u martu.

foto: Aliah Anderson / Getty images / Profimedia

Holandska "haute couture" dizajnerka stvara vanzemaljsku estetiku, inspirisana je se prirodom na najjedinstvenije i ekstremne načine, stvarajući unikatne odevne predmete, čiji su detalji izrađeni od strane indijskih kuća za vez. Krajnji rezultat? Zapanjujuća gola haljina koja seže do poda, sa korsetom u obliku leptira i nazubljenim šlepom. Oda temi "Vrt vremena," Patelina haljina koja se pripija uz telo dolazi sa neočekivanim dodatkom. Primetićete niz kinetičkih leptira koji obavijaju njene ruke poput operskih rukavica, mašući krilima u sporom pokretu.

Perfekcionista u svakom pogledu, Patel je potražila najbolje u poslu kako bi sastavila svoj izgled za Met Galu, a to je bio legendarni arhitekta slika, Lo Rouč. Nakon niza meseci provedenih u izradi, Patel je dala insajderski pristup "Vogue" u Indiji tokom procesa izrade savršenog odela. Zajedno sa stilistom otputovala je u martu u Indiju kako bi sakupili osnovne elemente za njenu jedinstvenu haljinu Iris Van Herpen. Patel i Rouč posetili su fabriku u Mumbaju sa članovima tima Iris Van Herpen, zatim su se prošetali gradom birajući nakit dostojan crvenog tepiha, i na kraju su stigli do kancelarija "Vogue" kako bi razgovarali o gujaratskoj hrani, uslugama na crvenom tepihu i nadolazećim putovanjima.

