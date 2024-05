PRSTEN NA BUVLJAKU KUPILA ZA 1.000 DINARA, A KAD JE ČULA NJEGOVU CENU ZANEMELA: Zbog šok obrta koji je usledio zaradila je milione

Ljudi koji posećuju buvljake neretko tamo nalaze prave dragocenosti, a njihove cene su uglavnom "smešne". Sigurno znate bar jednu osobu da je na buvljaku pazarila dobar ulov, a verujemo da je Debi Godar prošla najbolje do sada.

Život piše romane

foto: Printscreen/Youtube/ITV

Ova 55-godišnja žena je pre par godina svojom pričom mnoge ostavila bez teksta. Ona je kupila prsten na buvljaku za 10 funti (oko 1.350 dinara), a njegovu tajnu otkrila je godinama kasnije.

Naime, 33 godina kasnije ova žena našla se u nezgonoj situaciji i morala je da proda mnoge dragocenosti kako bi skupila novac.

Među predmetima koje je odnela juveliru našao se i taj "stakleni" prsten, za koji se nadala da će dobiti bar neku siću.

Ostala je bez teksta

Ova humanitarna radnica, koja je bila hraniteljka više od 20 dece, ostala je zapanjena kada je saznala da je u pitanju dragi kamen od 26,27 karata.

Prodajom je zaradila oko 740.000 funti (oko 99.000.000 dinara) nakon troškova aukcije.

foto: Printscreen/Youtube/ITV

- Kada sam otišla kod zlatara, on se zamalo onesvestio i rekao: "Znaš li šta je ovo? To je dijamant". Celu noć sam sedela i gledala u to, pitajući se šta da radim."

Reč je savršenstvu

Odnela ga je u aukcijsku kuću Sotheby’s, koja je potvrdila njegovu vrednost.

- Ispostavilo se da je to nešto najbliže savršenstvu. Bilo je to kao kada bi Del Boj rekao Rodniju: "Sledeće godine u ovo vreme, bićemo milioneri". Pokazalo se ispravno. To je karma za loše stvari koje su se desile u našim životima i što je mojoj mami ukradeno sve - rekla je Debra.

Debra, koja još uvek živi u opštinskoj kući u Tvikenhamu, u zapadnom Londonu, od tada je ugađala mami Džun Bojl (72).

- Imala je praznike na Barbadosu, videla Toma Džonsa, videla Selin Dion u Vegasu i kupila bundu. Novac mi nije važan - erkla je.

Nova ulaganja

Debra je takođe osnovala firmu za starinski nakit koji prodaje na buvljaku i napisala je knjigu o njenim podvizima.

- Volontiram u dobrotvornoj organizaciji za decu koja su pobegla (od kuće). Ako ova knjiga zaradi novac, želim da ide njima i omladinskim liderima - rekla je te 2019. godine koja joj je promenila život.

(Kurir.rs/I.M.)