IZREZ OD HALJINE TOLIKO DUBOK DA GORI SVE: Kad se Šakira pojavila na Met Gali, retko koja je mogla da joj PARIRA (FOTO)

"Zaista se radi o tome da se Šakira oseća kao najbolja verzija sebe," kaže kreativni direktor "Karolina Herere", Ves Gordon, o izgledu za Met Galu 2024, koji je dizajnirao za ovu pop legendu.

Tokom poslednjih nekoliko meseci, njih dvoje su stalno razgovarali o tome kako, tačno, to ostvariti. Nakon brojnih emejlova, telefonskih poziva i poseta njenom domu u Majamiju, dogovorili su se oko koncepta: elegantna, jarko crvena kolona haljina sa geometrijskim izrezima i plaštem, za koji je koristio malo manje od 100 metara tkanine za izradu.

foto: DNPhotography/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Izrezi, kaže Gordon, zaista čine Šakirinu haljinu skroz Šakirinom. Pogledajte bilo koji od njenih muzičkih spotova, od "Hips Don't Lie" do "Whenever, Wherever", i pevačica je obično u izdanju koje otkriva sredinu tela, sa niskim strukom. To je modni izbor koji odgovara njoj i njenom auditorijumu—strategijskim pokazivanjem delova njenog tela, bolje možemo da vidimo složenost njenih, neverovatnih plesnih pokreta.

"Bila je izuzetno fokusirana na sitne detalje izreza koji obaraju s nogu, kao i na dekolte," kaže Gordon.

"Divno je raditi i imati probe sa nekim ko je takav performer, jer je njena istančanost za pokrete i svest o telu zaista izvanredna", dodao je Gordon.

foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Gordon, koji je oblačio goste Met Gale od Karlie Klos do Adut Akeča, takođe je želeo da se pobrine da Šakira napravi "modnu tajac" u večeri punoj zanosnih modnih kreacija, pogotovo jer je to njeno prvo prisustvo. Zato je njegov atelje kreirao plašt sa ukrasima koji podsećaju na ružu, a koji visi preko njenih sitnih ramena. Cvet je bio prikladan motiv, ne samo zato što je to obeležje kuće "Karolina Herera", već jer je ruža emblematična za ovogodišnju Met Galu.

"Linija koju uvek pokušavam da pratim kod Herere je između moderne i čiste, i dramatične i glamurozne. Mislim da smo sa ovim plaštom i haljinom to postigli", dodaje Gordon.

Sudeći po ovacijama koju je masa napravila kada su videli Šakiru kako izlazi iz automobila za Met Galu 2024, oboje su pogodili prave note.

