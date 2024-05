GDE MAŽORETKINJE DOĐU TU JE PRAZNIK: Državno prvenstvo u mažoret plesu održano u Loznici (FOTO)

Gradsko šetalište bilo je ispunjeno muzikom, plesom, mladošću i lepotom, a kako i ne bi kada je Loznica danas bila domaćin Državnog prvenstva u mažoret plesu.

Lozničani su prvi put imali priliku da vide ovakvu manifestaciju u svom kraju zahvaljujući organizatoru takmičenja Evropskoj mažoret asocijaciji koja je imala veliku podršku Grada i Turističke organizacije grada Loznice (TOGL).

foto: T. Ilić

Posle kraćeg defilea učesnici su ispred Vukovog doma kulture pokazali šta znaju iz mažoret plesa, a nastupi su bili pozdravljani apluzom publike koja je imala šta da vidi. Učestvovalo je više od 80 mažoretkinja iz Beograda, Leskovca, Apatina, Bele Crkve, Šapca, kao i pre tri meseca osnovanog mažoret klub iz Banje Koviljače.

- Lozničani imaju prvi put priliku da vide nešto ovako, a mažoret je sjajan spoj igre, sporta i muzike.

foto: T. Ilić

TOGL se potrudila da ugosti sve učesnike i sudije, a ispoštovana su sva svetska pravila za ovakvo takmičenje. Cilj je da se naš nedavno osnovan mažoret klub iz Banje Koviljače proširi i vrlo brzo nastupa na evropskim i svetskim prvenstvima gde će, na najbolji način, predstavljati Loznicu i Srbiju.

Mažoret je odličan da mlade devojke na najbolji način utroše slobodno vreme – kazala je Snežana Perić, direktorka TOGL.

foto: T. Ilić

Takmičenje je održano u parovima i grupama, u kategorijama pon-pon i štap, a umeće su pokazala deca - ‘’pilići’’, kadetkinje, juniorke i seniorke.

Najboljima su uručene medalje i pehari, a odluku je doneo stručni žiri u kome je bio Alen Ščuric, predsednik Evropske mažoret asocijacije. On je ocenio da u Srbiji mažoret ples nije toliko razvijen kao u nekim zemljama, Češkoj, Rumuniji, Francuskoj, ili Hrvatskoj, gde ima po sto i više timova koji se takmiče, u nekim kategorija po više od 20, ali da rukovodstvo srpskog mažoret plesa dobro radi i da će za koju godinu to biti ‘’respektabilan plesni oblik’’.

foto: T. Ilić

- Ovo prvenstvo je kvalitetno, ima super koreografije što je za publiku najbitnije. Organizacija u Loznici je izvanredna, dobili smo sve što smo tražili za čas, ljudi su vrhunski, a uslova takmičenja ne bi se posramile ni najveće zemlje, domaćinima moram reći - Svaka čast. Ove godine je prvi put Evropsko prvenstvo u Beogradu, na Tašmajdanu, pa će biti dosta srpskih timova.

foto: T. Ilić

- Mažoret se fino razvija u Srbiji, drugde je dostiglo svoj pik, u Hrvatskoj svako selo ima mažoretkinje i došlo se do vrhunca, ima oko 110 timova u zemlji. Inače, mažoretkinje imaju praktičnu vrednost, učestvuju u raznim programima, svečanostima i to je dosta lepo i atraktivno za videti – kazao je on

Mažoret ples je atraktivan za gledanje, sastoji se iz plesnih osnova, baratanja rekvizitima (mažoret štap, zastava, pon-pon) i specifičnih marševsko-plesnih koraka. Mažoretkinje su nasmejane devojke koje nose uniforme (kape, sako, suknjice i čizme) i vešto barataju mažoret palicama.