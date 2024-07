NAKON KRATKOG ZAHLAĐENJA, OPET STIŽU VELIKE VRUĆINE! Direktor RHMZ otkriva kada kreće novi toplotni talas! Ovo su bitni datumi

Mnogim građanima Srbije je, nakon užarenog toplotnog talasa, prijalo kratko osveženje, ali nas već u nedelju i ponedeljak ponovo očekuju visoke temperature!

- Do kraja jula biće pretežno sunčano i toplo, samo je u ponedeljak uz lokalni razvoj oblačnosti moguća retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u brdsko-planinskim predelima - kaže za Kurir prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Maksimalne temperature će, kako kaže, u subotu biti od 30 do 34 stepena, u nedelju od 33 do 37 stepeni, u ponedeljak od 30 stepeni na severozapadu do 35 stepeni na jugu i istoku Srbije. U utorak i sredu (30 - 31.07.) biće od 30 do 34 stepena.

- Usled visokih temperatura, u nedelju (28.07.) će u celoj zemlji, a u ponedeljak (29.07.) još na jugu i istoku Srbije na snazi biti narandžasti meteoalarm. Periferija oslabljene frontalne zone iz srednje Evrope zatim će usloviti manji pad temperature, pa će poslednja dva dana u mesecu temperaturne vrednosti biti u domenu nižeg stepena upozorenja, odnosno žutog meteoalarma - dodaje Nikolić.

Maksimalne temperature po danima: - danas (26.07.) od 29 do 31 °S; - sutra (27.07.) od 30 do 34 °S; - u nedelju (28.07.) od 33 do 37 °S; - u ponedeljak (29.07.) od 30 °S na severozapadu do 35 °S na jugu i istoku Srbije; - u utorak i sredu (30 - 31.07.) od 30 do 34 °S.

U većim urbanim sredinama, kaže, noć nedelja na ponedeljak biće tropska sa minimalnim temperaturama iznad 20 stepeni, dok se na području Beograda do kraja meseca očekuju dodatno još dve tropske noći 27/28.07. (subota na nedelju) kao i 31.07/01.08 (sreda na četvrtak).

Novi toplotni talas

- Sveukupno gledajući, ove temperaturne vrednosti ne zadovoljavaju osnovne klimatološke kriterijume iz definicije toplotnog talasa, po kojima je potrebno da bar tokom pet dana u nizu temperatura bude znatno iznad proseka u odnosu na referetni period od 1991 - 2020. godine. Prema tome, nema ni aktuelnog upozorenja na pojavu toplotnog talasa u Srbiji - kaže on i dodaje da će se toplo vreme nastaviti i početkom avgusta, ali uz labilizaciju vazdušne mase, pa će od 3. avgusta ponovo biti uslova i za lokalne pljuskove sa grmljavinom.

- Povećanje rizika od pojave novog toplotnog talasa uslediće tek u periodu između 5. i 10. avgusta, kada se ponovo može očekivati niz od više dana sa temperaturama oko i malo iznad 35 stepeni. Prema mesečnoj prognozi, veći deo avgusta će biti vrlo topao sa pozitivnim odstupanjem temperature od bar +2 stepena u odnosu na normalu. To podrazumeva srednju maksimalnu temperaturu od 31 do 33 stepena i od 15 do 24 tropska dana u nižim predelima. Toplo vreme istovremeno će pratiti i deficit padavina - objašnjava direktor RHMZ.

