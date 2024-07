NAJVIŠE DVA SATA U CRVENOJ ZONI: Novine za sve vozače u Loznici - evo na šta se sve odnosi

LOZNICA – Za Lozničane koji imaju četvorotočkaše stižu novine što se tiče parkiranja pošto su odbornici na jučerašnoj Skupštini grada usvojili odluku o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Loznice.

Novina je da je od sada u crvenoj zoni najduže neprekidno parkiranje ograničeno na 120 minuta, a posle isteka toga vremena korisnik je obavezan da ukloni vozilo na vreme koje ne može biti kraće od dva sata.

To podrazumeva da za ovu zonu osim dnevne, neće moći da se kupi mesečna karta, već samo za plavu i zelenu. Stanarska karta je i dalje dostupna, može se kupiti samo jedna po stanu, nema vremensko ograničenje tokom dana, a ne može se izdati na kraći period od mesec dana. Naplata parkiranja obavlja se svakim radnim danom od 7 do 21 čas, a subotom od 7 do 14 časova. Besplatno je parkiranje nedeljom, državnim i verskim praznicima koji su neradni u skladu sa propisima.

Javnim parkiralištima u Loznici su obuhvaćena 1.762 parking-mesta, što je za skoro 150 više nego pre, a podeljena su u trizone, crvenu, plavu i zelenu.