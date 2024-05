"ON JE POD NEKOM TEŠKOM MAGIJOM" Astrološkinja šokirala analizom Nenada Aleksića Ša: Odnos sa Mionom će PUĆI

Voditelj emisije "Pitam za druga" ugostio je astronumerološkinju Ružicu Kralj, koja je sve gledaoce šokirala onime što je pročitala u zvezdama Nenada Aleksića Ša, aktuelnom učesnika "Elite".

Naime, kako je Ružica Kralj rekla, odnos Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša neće dugo potrajati, te je i otkrila šta to treba Aleksić da uradi, kako bi mu život bio bolji.

Teška priča, vrlo teška priča. Miona je u znaku jarca, devojka koja zna šta hoće, ne odustaje od svojih ideja, stavova i principa. Ša je zadnjih nekoliko godina u jednom teškom periodu. Od svog razvoda, on je debelo blokiran i pod nekom teškom magijom. Pukao je brak zbog tih nekih negativnosti i njegova nijedna veza neće opstati dok se ne okrene Bogu. On ima strah da ostane sam. Kada se posvađaju, padnu teške reči, a kada ustanu, totalna regeneracija. Ona će okrenuti neki drugi list, može da se nastavi par meseci, pa će ona krenuti svojim putem. Ta veza je igra bez granica, ima strasti, energije, njoj je to intresantno što je on takav, ta veza njoj daje adrenalin, a ona njemu daje izazov. Oni su dati jedno drugom da budu izazov - on da nađe svoj mir - rekla je Ružica.

Šta to znači bačena crna magija na njega?! Je l' to neka određena osoba ili neke stvari koje su se skupljale - pitao je voditelj.

90 odsto ljudi je pod negativnom energijom, takoreći crnom magijom. Kada se ljudi uzmu, uvek neko ne želi da podrži tu sreću. Ne može neko da mi objasni da se ljubav ugasi posle godinu dana, a uzeli se iz velike ljubavi i dobili dete?! Nekome će pomoći sveštenik, nekom psiholog, a nekom mi astrolozi...Taj brak je za njega morao da pukne, bio je previše miran. Njemu je trebala malo drugačija parnterka, ali je on sada otišao u neku veliku krajnost - rekla je Ružica.

