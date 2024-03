"STANISLAV DRŽI MIONU U ŠACI, ONA SE NJEGA PLAŠI" Ša pukao i ispriča sve o čemu je ćutao: Obraćanje njemu je fascinantno...

Poćela je još jedna emisija 'Pitanja novinara', voditeljka Ana Radulović ugostila je kolegu Darka Tanasijevića kao i predstavnika Red portala Jovana Ilića. Darko je prvo pitanje postavio za Nenada Aleksića Ša.

Ša kako si? - upitao je Darko.

Onako iskreno, ne znam ni ja sam - rekao je Ša.

Verujem, a i vidim da ti je raspoloženje promenljivo. Sve oči su uprte u vas, kako komentarišeš to što Miona kaže da ne priča ono što ona misli, već ono što tebi odgovara, kako se ti ne bi diskvalifikovao - rekao je Darko.

Od mojih prijatelja dobijem nešto što je pravi i iskreno, ostatak ukućana ima pravo da priča šta hoće. Da me sve to ubija, da ubija me. Meni je žao što Miona kaže šta tebe ubija, šta ovo šta ono. Ja mislim da ovde nema šta njih da ubija, ja stojim tu u vezi sam sa devojkom, a pričam o odnosu sa njenim bivšim. Miona baš priča ono što želi, a to što priča, meni se ne sviđa. U poslednjih par dana stvarno je bolja prema meni - rekao je Ša.

Juče ti je bio vrlo stresan dan, pogotovo popodne, u jednom trenutku sam slušao šta si pričao, plakao si, pričao si joj da ide da se pomiri sa njim. Mene zanima da li ti to stvarno misliš, ili kažeš u afektu? - upitao je Darko.

To je taj moj neki strah, ne naravno ono što bih ja voleo. Kada se obraća njemu deluje mi da ima ručnu ozbiljnu, obraćanje njemu je fascinantno. Ispada da sam ja drobilica klasična, ona zna da je sa mnom u odnosu. Kad mi kaže da je smaram odmah ide na neku fkru. Danas sam video njegov klip iz paba gde je siguran da bi se pomirio sa njim, mutno mi je, ne mogu da odgonetnem. Ja da sam na njegovom mestu ja bih isti utisak stekao. Tako je mekano obraćanje prema njemu, treba da bude jasna i precizna. Ja sam opet došao do nekog zaključka danas, ali ne mogu da tvrdim. To je rat ega, on može da se igra i mogao je - rekao je Ša.

Mnogi tvoji i Mionini fanovi analizira i komentariše da je Stanislav ušai u Elitu da vrati Mionu - rekao je Darko.

Onaj njegov razgovor u pabu i ona njegova nervoza, on ima toliku želju za razgovorom sa njom. Njega da boli uvo za nju on ne bi ušao ovde. Nema para i reklame koje može da uđe tu, ja bih prema sebi ispao budaletina. Njega koliko god zainteresovala Miona, njemu njegov ego ne dozvoljava da pređe preko toga, da je ušao od početka, znaš ti šta bi se u njemu sve dešavalo. On mi nije jasan isto, njegovo je blago, kroz nervozu, njegovi osmesi upućeni njkoj, on se stalno smeška, kad se zacrveni, gricka nokte. Imam iskustvo, sve mi je mutno između njega i nje - rekao je Ša-

Priznao si da je on u njenim izlaganjima gornji, a kod tebe donji - rekao je Darko.

Ima neki strah od njega, možda je drži u šaci, možda ima neka osećanja, tumbanje mi je. Ili je po prirodi prehladna ili ne znam, pričam, ali nemam jasan zaključak. U odnosu sa njom ovih dana je mnogo bolja, mnogo prijatnija - rekao je Ša.

Zašto ona onda ne zauzme taj žustriji stav? - upitao je Darko.

To je ono što svi govore, ali to još uvek nismo videli. Ona da je htela nešto dok sam u Odabranima, nešto bi uradila.

Kurir / Pink / Preneo: Lazar Stanušić

