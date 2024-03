MIONA REKLA DA STANISLAV IZGLEDA BOLJE OD ŠA, ON DOŽIVEO NERVNI SLOM! Alkesić ne zna šta ga je snašlo, divla imanjem, hoće da beži

Miona Jovanović i Nenad Aleksić Ša posvađali su se zbog njenih 'mlakih' odgovora Stanislavu, kao i oko njihovih slika.

Ti kad kažeš trojac, ono, šta reći - rekao je Ša.

Pa ti potenciraš na tome - rekla je Miona.

Ja potenciram, tebi treba to da bude jezivo, ne meni, ti si žensko - rekao je Ša.

Da ja sam žensko i to je moj bivši momak, ti si sada - rekla je Miona.

foto: Printscreen

Bio - rekao je Ša.

Ne možeš ti da brišeš moju prošlost i to što neko podržava nas - rekla je Miona.

Podržava nas? Pa budite zajedno - rekao je Ša,

Smaraš me, kljucaš mi mozak - rekla je Miona.

Ti mene terorišeš - rekao je Ša.

Šta ti ja radim? - upitala je Miona.

Ma daj bre - rekao je Ša.

Šta ti možeš da gledaš slike, a ja ne mogu - rekla je Miona.

Ja sam samo prošao i video, sad si lepša tri puta, kao miš si, premršava si, ne ličiš na sebe - rekao je Ša.

foto: Printscreen

Vi se prepucavate preko mene da li sam ružna ili lepša sad - rekla je Miona.

Meni si nesrećna bila tad - rekao je Ša.

Ja sam bila predivna i tad i sad, tad sam bila lepša jer sam bila svežija - rekla je Miona.

Sad ti je lepša i gu*a i sve - rekao je Ša.

Ne nego tad, tad sam trenerila - rekla je Miona.

Ja neću da zagledam vaše stare slike, mene to ne zanima - rekao je Ša.

Baš ću da vidim kakva sam bila, zanima me ko je poslao- rekla je Miona.

Tim pantera - rekao je Ša.

Pa hoću da vidim ko još. Ti si njega prozivao, oni ti sad vraćaju - rekla je Miona.

Ma mogu da mi vraćaju, moj mozak je jak - rekao je Ša.

Ma vidim, smeju ti se ljudi - rekla je Miona.

Zanimaju me čestitke, da li je neko pisao latinicom ili ćirilicom, ali ja to ne mogu da vidim, kojim fontom je pisano. Bitno je da bih skontala neke stvari, ako je neko pisao pisanim slovima to je neko odavde. Možda vidi neko nešto - rekla je Miona.

Ma šta da vidi to je prc - rekao je Ša.

Pa što, pa možda neko vidi - rekla je Miona.

Kurir / Pink / Preneo: Lazar Stanušić

