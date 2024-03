"TO MOŽE DA IDE U VRSTU BOLESTI" Saša Kovačević otkrio intimne detalje i progovorio o svom ljubavom životu: Našo sam nekog....

Saša Kovačević godinama unazad nosi titulu jednog od najpoželjnijih pevača, a njegovo srce osvojila je Zorana Tasovac sa kojom je u dugogodišnjoj vezi.

Saša je jednom prilikom otkrio šta ga je kod Zorane najviše privuklo.

- Ona jako intenzivno radi na tome kada nešto treba da snimamo. Ja koliko sam devojaka do sada imao, nikada nisam imao neku takvu stranu koja zaista ne opterećuje ni u jednom smislu što se mog posla tiče. U ovom poslu si stalno okružen lepšem polu i normalno je da to može smetati, ali našao sam nekoga ko to potpuno razume - objasnio je Saša tada.

Saša nikada nije krio da je njegov izgled rezultat velikih odricanja, ali i napornih treninga.

– Vodim se nekim svojim režimom već više od 7 godina. Jako sam striktan i kada je hrana i kada je vežbanje u pitanju. Dešavalo se više od pola godine da kockicu čokolade ne pojedem, toliko sam disciplinovan. To može da ide u krajnost i u neku vrstu bolesti, kako moji vole da se našale, ali to je moj način života – ispričao je pevač.

