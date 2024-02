NIJE SAMO PRIJI ZABRANJEN KONCERT Ovim srpskim zvezdama udarena RAMPA u Hrvatskoj, nju 30 godina "proganjaju" samo zbog Vukovara

Aleksandra Prijović, koja je u Zagrebu do poslednjeg mesta pet puta napunila Zagrebačku arenu i zakazala pet arena u Osijeku, nepoželjna je u Zadru i njen koncert u tom dalmatinskom gradu je otkazan.

Njoj je zabranjen koncert koji je planirala da održi u maju ove godine, ali do dogovora nije došlo, te stoga nije ni objavljen, niti reklamiran. Mediji iz Hrvatske su krivicu svalili na gradonačlenika Zadra Branka Dukića, navodeći da on nije dao dozvolu da se spektakl održi. Gradonačelnik se oglasio za hrvatske medije i rekao da on nije zabranio ništa, ali i da tu muziku ne sluša i da nikada ne bi otišao na njen koncert.

foto: Kurir

Polemike u vezi sa nastupima srpskih narodnjaka u Hrvatskoj večita su tema, a jedan od najvećih skandala u vezi sa zabranom srpskih pevača bio je koncert u Puli.

Naime, koncert Ane Bekute, Dragana Kojića Kebe i Zorane Mićanović u organizaciji "Hiljadarke", prošle godine u Puli je otkazan jer je gradonačelnik tog grada Filip Zoričić zabranio nastupe pevačima iz Srbije zato što pevaju turbofolk. On je u svom obrazloženju naveo da je samo reč o vrsti muzike koju pevaju naši pevači i da nije u mentalitetu njegovog grada, dok iz organizacije "Hiljadarka" tvrde da je u stvari razlog jer je reč o srpskim pevačima i da ne žele "srpsko smeće" u Puli, a navodno je gradonačelnik psovao i srpsku majku. I gradonačelnik Osijeka je podržao svog kolegu, pa zabranio isti koncert srpskih pevača koji su organizatori planirali da prebace u taj grad.

Epilog ovog skandala zavšio je na sudu, i grad Pula je izgubio slučaj.

foto: Shutterstock, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Pevačica Jelena Karleuša trebalo je da nastupa u Hrvatskoj, na ostrvu Barbarinac, ali su nadležne vlasti otkazale koncert u julu prošle godine.

- Sa žaljenjem obaveštavam sve moje fanove u Hrvatskoj da je moj koncert planiran za sutra na ostrvu Barbarinac – otkazan od strane vlasti u Hrvatskoj. Razlog je šokantan i sramotan - zato što dolazim iz Srbije - napisala je Karleuša na svom Instagram profilu, pa je nastavila:

- Iskreno, ovakve stvari u 21. veku?! Primitivizam. Rasizam, šovinizam, fašizam, kretenizam, idiotizam. Pozdrav za sve moje fanove u Hrvatskoj koji su masovno kupili karte uz poruku – širite mir, ljubav, toleranciju i ne dozvolite mržnji da truje zajedničku budućnost svih nas dobrih ljudi! Neka nas muzika spaja! Volim vas! JK.

foto: Promo

Karleuša inače redovno puni klubove po Zagrebu.

I srpskom pevaču Saši Kovačeviću otkazan je nastup u Hrvatskoj u mestu koje se nalazi blizu Zadra.

- Na veliku žalost nas kao organizatora, ali i velikog broja zainteresovane publike, obaveštavamo vas kako smo primorani da otkažemo koncert Saše Kovačevića, koji je bio predviđen za 24. novembar. U našem poslovanju vodimo se politikom transparentne komunikacije, uvažavajući stavove i mišljenja stanovnika opštine Bibinje i ostalih meštana, zbog čijeg smo neslaganja našim izborom izvođača i doneli ovu tešku odluku - poručili su iz Berekina uz informaciju o povraćaju novca za kupljene karte.

foto: BETA/Amir Hamzagić, Shutterstock

Još jedna u nizu ničim izazvanih „zabrana“ koncerata folk izvođača stigla je u Benkovac gde su organizatori otkazali koncert Goge Sekulić. Nastup je trebalo da se održi 14. oktobra, ali su organizatori samo dva dana pred zakazano gostovanje na svom Instagram profilu objavili obaveštenje o otkazivanju.

foto: ATA Images

- Na veliku žalost nas kao organizatora i velikog broja zainteresovane publike, uprkos popunjenosti kapaciteta danima pre, obaveštavamo Vas kako smo primorani da otkažemo koncert Goge Sekulić zakazan za 14. oktobar. Uvažavajući stavove i mišljenja dela stanovnika grada Benkovca, te zbog neslaganja s našim izborom izvođača, morali smo doneti ovu tešku odluku. Zahvaljujemo na razumevanju, a mi nastavljamo dalje s našim zimskim programom zabave. Više informacija uskoro! - napisali su organizatori.

Nada Topčagić zabranjena 30 godina Od početka devedesetih godina prošlog veka Nada Topčagić ima zabranu gostovanja u Hrvatskoj zbog toga što je, kako su tamošnji mediji pisali, navodno tokom rata pevala antifašistima i četnicima u Vukovaru nad leševima pobijenih Hrvata. - Beograd je jedno veliko srce koje prihvata sve! Hrvatski pevači su ovde toliko propraćeni i dobrodošli, a nas proteruju kao bubašvabe. U Hrvatskoj ne pevam od 90-ih, jer sam zabranjena. Ne bih otišla, pa sve i da umirem od gladi, jer imam svoj ponos! Zašto njihovi pevači koji ovde zarađuju ne stanu u odbranu naših? Jezivo, tamo zaborava nema - izjavila je pevačica pre nekoliko godina. foto: Nemanja Nikolić, Shutterstock - To su bila vremena kada je pao Vukovar. Ja 30 godina zbog Vukovara nisam bila u Hrvatskoj. Ispalo je da sam ja išla tamo i ubijala. Bila je grupa pevača, ko je sve bio tamo to nije bitno. Išli smo autobusom kao onaj iz "Ko to tamo peva". Mi smo otišli kada je Vukovar pao, tu noć, nije bilo struje. Dolazi vojska, a mi na sceni. I dolazi čovek iza mene stavlja mi kapu, kokardu i dolazi Anica LIber koja je iz Hrvatske i nose mi sliku koju je objavio CNN - rekla je Topčagić. Goca Lazarević nikad nije pevala u Hrvatskoj, pesma Vidovdan kriva Možda jedina pevačica iz Srbije koja je svojim pesmama sama sebe zabranila u susednoj Hrvatskoj jeste Goca Lazarević. Za 40 godina pevanja ova srpska pevačica tamo nikada nije imala nastup. foto: Stefan Stojanović/ Mondo - U svojoj dosadašnjoj karijeri nijednom nisam nastupila u Hrvatskoj i ne želim! Mene su moje pesme uslovile da budem antihrvatska pevačica. Kada me zovu menadžeri njihovih klubova, insistiraju da nikako ne pevam „Vidovdan" i „Svilen konac". Nikada nisam i neću pristati na takve uslove - rekla je pe nekoliko godina Lazarevićeva.

Ceca persona non grata u Hrvatskoj Svetlana Ceca Ražnatović više od 20 godina nije mogla da nastupa u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, a sve zbog toga što je njen pokojni suprug Željko Ražnatović Arkan učestvovao u ratu na tim prostorima. Ona je tek 2014. godine održala spektakularan koncert na sarajevskom stadionu "Slavuj" pred 30.000 ljudi. Sa druge strane, Ceca je više puta izjavljivala da nikada neće nastupiti u Hrvatskoj zbog brojnih neprijatnosti, pretnji, kleveta koje je doživela od tamošnjih pojedinaca, ali da su njeni fanovi iz te zemlje uvek dobrodošli na koncertima u Sloveniji, Srbiji, Bosni. foto: Damir Dervišagić Da je i dalje nepoželjna u Hrvatskoj primer su i njeni potpuno uništeni plakati širom Zagreba. Naime, natpisi za njen koncert u Mariboru, koji je zakazan za 16. mart prekriveni su sa tri slova B, što je jasan znak da iza vandalizma stoji navijačka grupa Bed blu bojsi.