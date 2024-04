PRVO OGLAŠAVANJE KARLEUŠE ZA KURIR NAKON EDITINIH ŠOK OPTUŽBI: To što je rekla... Skandal na estradi (VIDEO)

Netrpeljivost između Jelene Karleuše i Edite Aradinović traje već neko vreme.

Sve je počelo kada je mlada pevačica nedavno istakla da Karleušine pesme sa novih albuma, "Alpha" i "Omega", "nisu njena šoljica čaja". Strasti su se nakon toga na kratko smirile, a sada je sve šokirala Aradinovićkina izjava da je Karleuša navodno bila u vezi s njenim dečkom.

foto: Kurir

- Pomešala si, džukačko ponašanje je to što si mi spavala s dečkom jer tvoj album nije "my cup of tea". A o njemu tek da ne govorim. To je džukačko ponašanje mama Jeco, ali i dalje te gotivim jer nisi ti kriva što si takva... Idete jedno uz drugo, majke mi - napisala je Edita na Instagram storiju.

Karleuša smo zatekli u jednom beogradskom šoping centru, gde je organizovala druženje sa obožavaocima, a za Kurir je oštro odgovorila koleginici.

00:10 JK o Editinoj izjavi

- To što govori Edita, govori o njoj - rekla nam je JK, a onda nastavila da se kao pravi profesionalac slika sa fanovima.

Podsetimo, mlada pevačica se pre par meseci pokajala zbog reči koje je izjavila na račun JK, te joj se tada javno obratila i obrazložila zbog čega se na takav način ponela prema njoj:

foto: Petar Aleksić, Damir Dervišagić

- Iskreno, jezičara sam. Ja sam samo rekla iskreno "not my cup of tea" u smislu da obožavam njene stare pesme i pevala sam ih do skoro. Onda se desio taj bezveze postupak, ja nemam problem sa egom do te mere. Neka ostane na ovome, svakako joj želim sve najbolje - izjavila je Edita na jednoj crnogorskoj televiziji.

00:23 Jelena Karleuša u Šoping Molu