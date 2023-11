JK NIJE PITALA KOLIKO PARA TREBA ZA INDI, EDITA JOJ SRAMNO UZVRAĆA! Kurir otkriva: Šta se sve desilo nakon žestoke svađe pevačica

Jučerašnji dan obeležilo je razočarenje Jelene Karleuše u izjavu njene koleginice Edite Aradinović, da njeni albumi nisu "njena šoljica čaja", iako joj nedavno bila i gošća na promociji albuma "Alfa" i "Omega".

Jelena je potom objavila i njihovu privatnu prepisku, a zatim se, iako je mnogima delovalo da će se njihova svađa na ovome završiti, Edita objavila, kako tvrdi, necenzurisano dopisivanje, te se moglo videti šta joj je prethodno Karleuša napisala.

Kako saznajemo od izvora bliskog Jeleni, nju je najviše povredilo to što je Edita vrlo brzo zaboravila da je upravo ona bila ta koja joj se prva našla pri ruci i ponudila joj svaku vrstu pomoći kada se njena sestra Indi 2020. godine borila za život nakon komplikacija posle operacije želuca.

- Jelena je odmah nakon što je čula da se lekari bore za Indin život, odmah došla do Editinog broja telefona i iako je nije lično poznavala, ponudila joj je svaku vrstu pomoći - od sve potrebne nege i lekarske pomoći od vrhunskih stručnjaka, pa do toga i da je prebace u neku bolnicu u inostranstvu. Pitala ju je i da li im treba novac i da se ne ustručava ni oko čega i da je najvažnije da se Indi što pre oporavi. Jelena se baš uznemirila kad je čula koliko je Indi u lošem stanju i koliko joj se stanje iskomplikovalo, a oduvek joj je bila simpatična i draga - završava naš izvor.

Podsetimo, Jelena je između ostalog, napisala Editi u privatnoj prepisci:

- Nemoj da se ljutiš, ali ti za mene ni sad ne postojiš. Jedina moja veza sa tobom je bila kad sam ti ponudila pomoć za sestru. Tvoje nastavljanje je nebitno medijima, jer ja neću reagovati, a to je dovoljno. Jasno ti je valjda. Sve najbolje - napisala je JK, a da je to tačno potvrdila je i sama Indi:

- Ne znam šta bih vam rekla. To je između njih dve. Edita ima slobodu govora, ja nisam njen PR menadžer. Ja sam njoj sestra. Ne želim da budem deo toga. Ja znam da je Jelena njoj ponudila pomoć kada sam bila u bolnici. To je Jelena, to liči na nju - priznala je Indi.

