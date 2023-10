"TO LIČI NA NJU!" Indi progovorila o Karleušinom i Editinom sukobu: "Ne želim da budem deo toga, Jelena joj je NUDILA..."

Pevačica Indi Aradinović prokomentarisala je sukob Edite i Jelene Karleuše.

Neočekivani rat Jelene Karleuše i Edite Aradinović polako uzima maha, a nakon prepiske pevačica u kojima je spomenuta i Indi Aradinović, vlasnica hita "Bato, bre" se oglasila kako bi prokomentarisala novonastalu situaciju.

- Ne znam šta bih vam rekla. To je između njih dve. Edita ima slobodu govora, ja nisam njen PR menadžer. Ja sam njoj sestra. Ne želim da budem deo toga. Ja znam da je Jelena njoj ponudila pomoć kada sam bila u bolnici. To je Jelena, to liči na nju - kaže Indi Aradinović.

Podsetimo, Edita Aradinović istakla je da albumi "Alfa" i "Omega" Jelene Karleuše nisu njena šoljica čaja, kao i da je na promociju Jelene Karleuše otišla samo kako bi ispoštovala njenog producenta.

