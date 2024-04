S 15 GODINA KIDNAPOVANA, DO 11. IMALA 5 OPERACIJA: Bila verena za muža PRELEPE SRPKINJE, a iza širokog osmeha krije JEZIVE TRAUME

Pred njenom lepotom malo ko ostaje ravnodušan. Džesika Alba, koja je juče napunila 43 godine, jedna je od obožavanih holivudskih zvezda, a malo ko zna kakva se priča krije iza osmeha ove lepotice. Pred kamerama je još od malih nogu, budući da je već sa 13 godina počela da se pojavljuje u gledanim filmovima.

Međutim, najveću slavu donela joj je sajberpank serija "Crni anđeo", koja se emitovala od 2000. godine, kao i film "Honey" iz 2003. Od tada je Džesika postala jedna od najpoznatijih glumica sveta i ostvarila niz uspešnih uloga u brojnim projektima, a važi i za jednu od najlepših žena na svetu.

foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Alba spada u slavne ličnosti koje ne pričaju mnogo o svom privatnom životu, iako je progovorila o teškim zdravstvenim problemima koje je imala, a mnogi ne znaju da je kao tinejdžerka – kidnapovana.

Životna priča Džesike Albe

Džesika Mari Alba rođena je u kalifornijskoj Pomoni 28. aprila 1981. godine, u mešovitoj porodici. Preko majke ima dansko, velško, nemačko, englesko i francusko poreklo, dok joj otac potiče iz porodice meksičkih imigranata.

foto: Profimedia

Bolest ju je pratila od malih nogu

Od detinjstva je imala zdravstvene probleme, a jednom prilikom je, govoreći o borbi svoje majke Ketrin protiv raka, istakla da je odrasla boreći se protiv bolesti.

– Moja majka je imala rak u vrlo ranom životnom razdoblju, u ranim dvadesetim. Odrasla sam s hroničnim bolestima. Imala sam pet operacija pre 11. godine i hronične alergije, a kao dete sam više puta bila hospitalizovana – otkrila je Džesika Alba.

foto: Profimedia

Kao dete, glumica je patila od zapaljenja pluća četiri do pet puta godišnje, a dva puta je doživela atelektazu, koja se opisuje kao bezvazdušno stanje dela pluća i gubitak plućnog volumena. Uz to je doživela i pucanje slepog creva, a imala je i cistu na krajnicima. Godinama je kao dete živela i sa astmom.

Nije imala prijatelje

Budući da je često morala da bude u bolnici, u školi nije imala prijatelja i uglavnom ne samo što se nije družila ni sa kim, već nije ni poznavala mnogo vršnjaka.

Da stvar bude gora, glumica se često selila, pa nije imala mnogo vremena da se s nekim sprijatelji.

Džesika Alba je prvi put pokazala interesovanje za glumu kada je imala pet godina, ali je tek sa 11 ubedila majku da je odvede na glumačko takmičenje na Beverli Hilsu, na kom je nagrada bilo besplatno pohađanje časova glume.

foto: Profimedia

Prvo pojavljivanje Džesike Albe

Ne samo što je ona pobedila, već je odmah zapažena od strane velikih imena, pa je već devet meseci kasnije potpisala ugovor s agentom. Prvi put se pojavila na ekranu u maloj ulozi u filmu "Camp Nowhere" (1994), na kom je trebalo da radi samo dve nedelje, ali se to pretvorilo u dvomesečno snimanje jer je jedna od istaknutih glumica odustala i Džesiki su se otvorila vrata Holivuda.

Misteriozna otmica Džesike Albe

Nakon pojavljivanja u nekoliko reklama i Nickelodeonovoj seriji "Tajni život Aleksa Meka", dve sezone je igrala Maju u seriji "Flipper", a tada je počelo jedno od njenih najmračnijih životnih poglavlja.

U vreme dok je snimala ovaj serijal, kada je imala 15 godina, Džesika Alba počela je da dobija čudne telefonske pozive na setu. Glumica ih nije shvatala preozbiljno i mislila je da se neko samo šali s njom, a potom je 1996. godine – nestala.

Pronađena je 14 sati kasnije, vezana, s povezom preko očiju i zapušenih usta, u gepeku jednog automobila.

Istraga nije pokazala previše o tome ko ju je oteo i s kojim ciljem, a slučaj je uskoro bio odbačen. Džesika Alba tada nije mogla mnogo toga da kaže o počiniocu, a od tada je uvek odbijala da govori na ovu temu, pa do danas nikada nije govorila u intervjuima o svojoj traumi.

Meta vršnjačkog nasilja

Džesika Alba od malih nogu se isticala kao lepo dete, kasnije tinejdžerka, a navodno konzervativna hrišćanska zajednica koja ju je okruživala nije bila oduševljena time.

– Stariji muškarci su mi se "nabacivali", a moj pastor je rekao da je to zato što se oblačim provokativno, iako nisam – prisetila se glumica u jednom intervjuu.

– To je činilo da se osećam kao da je to što sam poželjna suprotnom polu nekako moja krivica, bilo me je sramota mog tela i toga što sam žena – istakla je.

Kako je ispričala, njeno telo je rano počelo da se razvija, a jedan od zaposlenih u školi ju je otvoreno nazvao "ku**om".

Džesika je, takođe, bila na meti vršnjačkog nasilja, a sve je dovelo do toga da bude veoma zbunjena po pitanju svog tela i razvije poremećaj u ishrani.

– Postala sam opsednuta time. Nikada ne vidim sebe kao lepu ženu i nikada nisam time trgovala da bih napredovala u poslu – kazala je glumica.

Ljubavni život Džesike Albe

Iako je odrasla u konzervativnoj porodici, Džesika je priznala da je imala mnogo momaka kao tinejdžerka, iako nije spavala ni sa jednim od njih.

– U principu sam izlazila sa svakim ko bi me pitao jer me skoro nikad niko nije pitao – prisetila se glumica.

– Sećam se ovog jednog dečka kom sam se mnogo sviđala. Bio je toliko dosadan da sam naručila hamburger i jela ga muževno, kao svinja, ispadalo mi je, žvakala sam otvorenih usta... Mislim da sam čak i podrignula... Uradila bih sve da mu se više ne dopadam da se više ne bih viđala s njim. Ali to mu se dopalo još više. Bilo je užasno.

Kako je istakla, jedna od njenih većih ljubavi u to vreme bio je baletski igrač i biseksualac s kojim je po četiri noći nedeljno plesala u gej klubovima.

– Toliko sam ga volela, mislila sam "Nema šanse da ovaj dečko ide u pakao"– rekla je. – Moji hrišćanski prijatelji to nisu odobravali. Bilo je mnogo uvrnuto.

Veza sa čuvenim srpskim zetom

Mnogi su zaboravili da je prva ljubav slavne glumice Džesike Albe bio srpski zet sa kojim je holivudska zvezda imala veoma burnu vezu.

Kada je imala samo 18 godina, Džesika je bila u vezi sa Majklom Vederlijem, koji je od nje bio stariji 12 godina. Razliku u godinama mnogi su kritikovali, a sa njome se nisu mirili ni roditelji popularne glumice koju su odgajali u strogom katoličkom duhu, te joj zabranjivali da ima intimne odnose pre braka. On ju je zaprosio na njen 20. rođendan, uprkos razlici od 12 godina i protivljenju njenih roditelja.

Majkl Vederli i Džesika Alba foto: Laura Cavanaugh / ddp USA / Profimedia

– Imala sam 18 godina kad smo počeli da se viđamo. Bila sam nevina. Znala sam da želim da volim prvog muškarca s kojim ću spavati jer su svi koje sam poznavala imali užasno prvo iskustvo – prisetila se.

Ljubav prema Majklu započeta na snimanju serije "Dark Angels", a trajala do 2003. godine. Majkl Vederli se 2009. oženio srpskom doktorkom Bojanom Janković, koja je 15 godina mlađa od njega. Sa Bojanom je dobio ćerku Patrisiju i sina Majkla.

Dok bi mnogi muškarci želeli da im ova holivudska zvezda bude supruga, njeno srce godinama pripada samo jednom muškarcu, njenom suprugu Kešu Vorenu, sa kojim je dobila troje dece, ćerke Onor i Hejven i sina Hejsa, koja je nisu sprečila da vrati zavidnu liniju.

(Kurir.rs/ Wanted/ L. S)

