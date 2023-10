OSVANULE PRIVATNE PORUKE KARLEUŠE I EDITE! Aradinovićka: Bahata si! JK: Pomogla sam ti oko sestre, sad ne postojiš!

Jelena Karleuša objavila je na svom Instagramu privatne poruke koje joj je poslala Edita Aradinović, nakon što se u medijima pojavila njena izjava da Jelenini albumi "nisu njena šoljica čaja".

foto: Petar Aleksić, Damir Dervišagić

Tako je Edita, verovatno reagujući na Karleušin stori u kome je ona navela da ju je razočarala, poslala koleginici poruke u kojima nije štedela reči.

- Da li želiš da me mažeš go***** i ako to tebe ispunjava - super, mene ne. Važi, neću te spominjati više svakako - napisala je Edita Jeleni, pa je nastavila:

foto: Printscreen/Instagram

- Budi sigurna da se neću nastavljati, ja znam da si se godinama pravila da ne postojim, jer ti je tako odgovaralo. I nemam problem s tim, dokle god nisi počela da se ponašaš bahato, ali ni to nije imalo veze s tim što tvoj album nije moja šoljica čaja. Pošto kažeš da si umorna da se drugi kače na tebe, evo, ja ti sad kažem da se neću nastavljati i da si pogrešno skapirala i da si se ti ipak ogrešila o mene. Ali, na kraju koga boli k**** ko se o koga ogrešio, ova estrada je samo još jedan mulj u kojem treba plivati. Srećno i tebi! - napisala je Edita, a onda je usledio Karleušin odgovor:

- Nemoj da se ljutiš, ali ti za mene ni sad ne postojiš. Jedina moja veza sa tobom je bila kad sam ti ponudila pomoć za sestru. Tvoje nastavljanje je nebitno medijima, jer ja neću reagovati, a to je dovoljno. Jasno ti je valjda. Sve najbolje - napisala je JK.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Edita je medijima otkrila koji album je na nju ostavio najveći utisak.

- Biću opet diplomata, ali to su Aleksandra Prijović, Tea Tairović, Marija Šerifović i Devito - rekla je Edita, nakon čega je otkrila zašto se na toj listi ne nalaze Karleušini albumi, na čijoj promociji je bila.

- Not my cup of tea (Nije moja šoljica čaja) - rekla je Edita.

foto: Damir Dervišagić

