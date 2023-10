NEOČEKIVANA KARLEUŠINA REAKCIJA NA EDITIN NAPAD: Pevačica je RAZOČARALA izjavom, JK joj BLAGO uzvratila: Nikom ništa nije jasno

Jelena Karleuša razočarala se u izjavu koleginice Edite Aradinović, koja joj je nedavno bila i gošća na promociji albuma "Alfa" i "Omega", kako njeni albumi nisu "njena šoljica čaja".

foto: Damir Dervišagić

Jelena je sada na svom Instagramu, prokomentarisala ovu Editinu izjavu u poprilično blagom tonu, što je iznenadilo mnoge.

foto: Printscreen/Instagram

- Iskreno, budem nekada čak i tužna što su ljudi ovakvi... Ova devojka mi je bila simpatična, ali ona je jedna od bezbroj ovakvih sa javne scene koji se ponašaju ovako. Neko bi rekao da nije bitno šta npr. Edita ili bilo ko od njih kaže, već kako ću ja odgovoriti, jer mediji jedva čekaju da stave moje ime i odgovor zbog klikova... ali taj manir, taj trend omalovažavanja Jelene Karleuše samo zbog marketinga i naslova, uzeo je maha kao nikada do sad. Razumem ja da se najjači napadaju, ali... ja sam ipak samo žena koja je umorna od borbe, od odbrane, od vraćanja udaraca... Umorna sam - napisala je JK na Instagramu.

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, Edita je medijima otkrila koji album je na nju ostavio najveći utisak.

- Biću opet diplomata, ali to su Aleksandra Prijović, Tea Tairović, Marija Šerifović i Devito - rekla je Edita, nakon čega je otkrila zašto se na toj listi ne nalaze Karleušini albumi, na čijoj promociji je bila.

- Not my cup of tea (Nije moja šoljica čaja) - rekla je Edita.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs

Bonus video:

04:17 Edita pred početak Karleušinog koncerta