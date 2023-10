EDITA UDARILA NA KARLEUŠU! Tvrdi da nije njena šoljica čaja, a onda otkrila 4 IMENA sa estrade koja su za nju prava ESTRADA

Sanja Vučić danas je organizovala promociju svog prvog slbuma "Remek delo" u jednom prestižnom beogradskom restoranu, gde je okupila brojne medije, kolege i prijatelje.

Među gostima našla se i Edita Aradinović i ona je dala izjavu prisutnim medijima.

foto: Printskrin/Instagram

- Čiji album je ostavio najveći utisak na tebe? - glasilo je pitanje novinara.

- Biću opet diplomata, ali to su Aleksandra Prijović, Tea Tairović, Marija Šerifović i Devito - rekla je Edita.

- A Jelena Karleuša ne? - upitali su je.

foto: Damir Dervišagić

- Not my cup of tea - rekla je Edita.

