KURIR PRONAŠAO KUMU VIOLETE IZ BOLJEG ŽIVOTA! Manekena se razvela, živi u Monci, ima dve kompanije, ŠOKIRAĆE VAS ČIME SE BAVI

"Bolji život" bila je najgledanija serija na prostorima bivše Jugoslavije, a i dan-danas jednako drži pažnju.

Priliku da se pojavi i zablista devedesetih godina prošlog veka dobila je i manekenka Danijela Savić, koja je tumačila lik kume Lidije Vukićević, čuvene Violete Popadić. Ona je na venčanju sedela do mladoženje Ive Lukšića iliti Aljoše Vučkovića.

Lidija Vukićević i Aljoša Vučković na venčanju u seriji "Bolji život" foto: Printscreen

U razgovoru za Kurir Danijela se priseća svoje uloge i otkriva kako njen život danas izgleda: - Bilo je zaista lepo raditi na tom projektu. Verujte da ni sama ne znam kako sam došla do uloge u toj seriji. Mislim da je presudno bilo to što me je kamera volela. Lepo sam se snimala. U to vreme sam počela kao model. Bila sam najmlađa manekenka u Srbiji u to vreme. Imala sam samo petnaest godina. Igrala sam kumu Lidije Vukićević. Pre toga se nas dve nismo poznavale. Nekoliko dana sam provela sa celom ekipom. Za mene je to bilo bogato iskustvo. Frano Lasić me je pozvao i trebalo je da budem glavna glumica sa njim, ali rat je sve prekinuo. Nažalost, nisam ostala u kontaktu sa glumcima. Na tome se završilo jer sam nakon toga pozvana da idem u Nemačku - seća se Savićeva i nastavlja:

Svetlana Bojković, MArko Nikolić i Daniejla Savić iz Boljeg života foto: Printscreen

- Scenaristi serije su kontaktirali sa mnom jer su želeli da moju ulogu prošire. Međutim, počinjao je rat i ja se nisam odlučila da se vratim u Srbiju. Ostala sam u Minhenu, pa sam nastavila da se modom bavim u Londonu, nakon čega sam otišla u Japan. Onda sam neko vreme živela u Parizu, pa u Italiji, gde sam i danas. Punih 30 godina. Posle manekenstva moja ljubav prema modi je krenula u neke druge vode - priča Danijela.

Danijela Savić, kuma Lidije Vukićević iz serije Bolji život foto: Printscreen

Lidijina kuma iz serije postala je uspešna poslovna žena: Radi za sebe - Radila sam za "Pradu" i još neke prestižne modne kuće. Poslednje četiri godine radim za sebe. Imam dve kompanije. Jedna proizvodi ručni italijanski nakit, a druga garderobu za muškarce i žene. Ostala sam u svetu mode i radim u celom svetu. Razvedena sam i živim sa ćerkom u Monci. Ona ima petnaest godina, srećna sam i zadovoljna žena - zaključuje ona.

foto: Kurir

Ljiljana Stanišić

