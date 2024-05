"NISAM SMRDLJIVA KAO ON" Dara Bubamara oplela po Slobi Radanoviću nikad gore, pa otkrila tajnu iz 1992. godine

Pevačica Dara Bubamara otkrila je kako je zaradila prvi novac i istakla da sebe smatra "ženom radnikom", te da sebe smatra simbolom za Praznik rada.

- Prvi maj je praznik rada, a ja, kao samostalna žena koja radi toliko godina, istinski sam simbol istog. Ne treba meni šlem, hilti ili bušilica na fotkama kao mojim koleginicama. Ja sam dovoljna sama po sebi jer sam žena-radnik. Pevačica-radnica. Zvezda! Sve sam stvorila sa ovih deset pristiju- rekla je Dara, koja se pritom prisetila i svog prvog honorara.

- Prvi honorar sam zaradila još kao devojčica, 1992. godine. Još uvek sam išla u srednju Saobraćajnu školu, a uveliko sam pevala sa bendom "Dara Bubamara". Nisam mnogo para uzela, ali sam bila srećna i ponosna na sebe. Novac sam dala roditeljima, ali sam i najbolju drugaricu odvela u šoping. Još uvek se sećam minđuša i džempera sa štrasom koje smo kupile. Ništa se ni danas nije promenilo, sve što zaradim ja poklonim - iskreno je rekla pevačica.

Dara se posvetila karijeri, te priznaje da kućne poslove ne ume da obavlja.

- Iskreno, ne znam ništa da radim po kući. Da moram - znala bih. Imam rođenog brata da uskoči i ženu koja mi sprema po kući i oni mi pomažu da zamenim sijalicu i popravim sve što je u kvaru. Ne radim ništa, hvala Bogu, ali, ukoliko bi to bilo potrebno, naučila bih - objasnila je Dara i otkrila da li joj fali muška ruka u kući.

- Jedina muška ruka koju imam je moj rođeni brat, ali tu je i moj i sin Kosta. On je veliki momak, ima već 15 godina. Dečka trenutno nemam i prelepo mi je. Ja jesam se*sualna i mnogo volim muškarce, ali nemam vremena jer mnogo radim i pripremam novi album. Ja sam jedina žena koja momke koji joj pišu laže da je zauzeta.

Kada je reč o rukovanju alatom, na pitanje zna li da rukuje istim, odgovorila je u svom stilu:

- Kojim alatom?! Misliš na "alatku"?! Znam da koristim alatku! Uvek je čvrsto držim i jako se uzbudim kada je uhvatim. Diže mi adrenalin kad god je uzmem u ruku, a radi me i na agresiju! (smeh)

Dara Bubamara i Sloba Radanović donedavno su se družili, a potom su ušli u sukob. Dara je kolegu optužila da joj je ukrao pesmu "Infarkt duše" koja se našla na njegovom novom albumu, a sada je otkrila da li su se strasti smirile.

- Svima želim sreću, ali sam htela da isteram pravdu u svemu tome. Pesma ne može da se proda dvaput, a Sloba je ispao nekorektan i više mu ne bih dizala rejting izjavama. Učinila sam mu da završi na svim portalima, s obzirom na to da nikada ranije nije bio toliko eksponiran, sve dok ja nisam progovorila. Dala sam mu reklamicu, doduše negativnu, ali mora da zna da takve stvari ne sme da radi. Njegov album nisam čula, a i ne zanima me. Pesma koju je Sloba objavio kao svoju je Marina Tucaković pisala za Željka Nikolića i mene. Sa Marinom sam se, dok je bila živa, čula i mnogo smo pričale o numeri, a on posle istu prisvaja i objavljuje je kao svoju. Kakvi su, bre, to fazoni?! Kakve su to laži?! Radanoviću sam pomogla kada mu je bilo najpotrebnije, snimila duet sa njim, a on me nikada nije pozvao i pitao: "Jel' to istina?". E, zato mu album nije ni "prošao". On mene sada, kao, hvali i govori da me voli, a jedino što treba je da se poklopi i ćuti! Pravi se lud u emisiji, a slao je moj demo-snimak Ceci Ražnatović i nudio da snime kompoziciju zajedno. Ono što bih poslednje rekla je da ja nisam lažnjak i pokvarena i smrdljiva kao on, da nekome mislim loše, a posle odem na televiziju i izjavim da ga volim.

