JOVANA JEREMIĆ TUŽILA PEVAČICU KOJA JE IZJAVILA DA NOSI FEJK ROLEKS! Voditeljka nije ostala dužna: Dobila je dve tužbe!

Voditeljka Jovana Jeremić se oglasila za medije i otkrila da je podnela dve tužbe protiv pevačice Vesne Rivas.

Jovana je nedavno dobila od svoje prijateljice sat marke "Roleks", a kako prenose domaći mediji, Vesna je tvrdila da je reč o fejk komadu.

foto: Kurir TV, Shutterstock, Ilustracija

Međutim, voditeljka nije ostala dužna, te odmah ponela dve tužbe protiv pevačice.

- Vesni Rivas želim svu sreću i da nađe svoj mir. Neću se javno oglašavati povodom njenog imena i prezimena, a danas je dobila dve tužbe, pored prethodne dve, na sudu će dokazati svoje tvrdnje ako smatra da je u pravu - rekla je Jovana za Blic.

Podsetimo, nije im ovo prvi sukob, pre nekoliko meseci je Vesna imala oštre komentare na račun Jovane Jeremić.

foto: Printskrin/Instagram

Vesna, koja se bavi i astrologijom i numerologijom komentarisala je voditeljku Jovanu Jeremić i njenu vezu sa 14 godina starijim biznismenom Draganom i svojom izjavom je šokirala.

Vesna je Jovanu nazvala "oholom" osobom koja od sebe pravi "cirkuzanta".

- Ona je već trebalo prošle godine da malo spusti loptu. Ona dok me je slušala prethodne 3-4 godine, ona se gradila i stvarno je nešto postigla i napravila karijeru. E, onda uđe voda u uši, a ja najviše što mrzim na svetu to su oholi ljudi, puni sebe, prepotentni, a pritom ničim potkovani. Neko je nju ubedio da treba od sebe da pravi cirkuzanta. Neko je nju ubedio da je što luđe to to bolje, ali to je prošlo - rekla je pevačica.

Vesna je prokomentarisala i Jovaninog dečka Dragana i tvrdi da od "njihove ljubavi nema ništa".

foto: Printscreen/Paparaco lov, Printscreen/Instagram

- Ona je u ego balonu. Ja pa ja! Ne može ni dečka da zadrži sa tim ja pa ja, sa tim ego balonom, jer onda je on u drugom balonu, a ona je u ego balonu. I onda se povremeno spusti, malo dodirne tog dečka i ode ponovo. Nema tu od ljubavi ništa - istakla je ona u "Divan šou" kod Ivana Gajića.

kurir.rs/telegraf

Bonus video:

00:38 Jovana Jeremić pokazala vilu u koju će se uskoro useliti