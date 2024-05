ONI BI DA GA IZVADE IZ BOLNICE, A NJEMU JE TAMO NAJBOLJE: Otac žrtve iz Ribnikara o roditeljima ubice! NIKAD NISU REKLI: KRIVI SMO

Godinu dana je prošlo od masakra u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru u Beogradu kada je učenik sedmog razreda ubio devetoro đaka u školskog čuvara. Dečak je u vreme zločina imao 13 godina i samim tim je krivično neodgovoran, odnosno ne može da mu se sudi, ali tokom proteklih godinu dana pred Višim sudom u Beogradu pokrenuto je ukupno šest sudskih postupaka protiv dečakovih roditelja.

foto: Nenad Kostić

Naime, u toku je jedan krivični postupak protiv ocaa i majke dečaka ubice iz "Ribnikara", kao i pet parničnih postupaka protiv njih koje su pokrenule porodice ubijene i ranjene dece, kao i ranjena nastavnica istorije. Dečakovom ocu se u krivičnom postupku sudi zbog sumnje da je omogućio detetu pristup svom oružju i učio ga da istim rukuje, a majci se sudi jer je neovlašćeno držala municiju.

Dečakov otac je izneo svoju odbranu pred sudom, govoreći "da on nije kriv i da je on iz ugledne porodice ". Odbrana dečakovih roditelja, koji ne prihvataju krivicu i koji pokušavaju da od sebe naprave žrtve duboko povređuje ožalošćene porodice, a Anđelko Aćimović, otac jedne od ubijenih devojčica iz "Ribnikara" za Kurir kaže "da je za njih čitava ova situacija izuzetno teška".

- Sve ovo je za nas, a i za ljude sa strane, emotivno i teško, imajući u vidu da njegovi roditelji, nesretni, nemaju nikakvu ljudskost ni da kažu: "Shvatili smo, krivi smo, nismo vaspitavali dete, nismo kontrolisali šta radi". To bi bar malo ublažilo sve ovo, međutim, kad imate jednu tragediju u kojoj znate da krivac ne može da odgovara i kad imate njegove roditelje koji to negiraju i govore kako niko nije kriv za to, onda je to drastično teže - rekao nam je tata Angeline Aćimović, učenice odeljenja VII/2 u OŠ "Vladislav Ribnikar" koju je u školskoj klupi, ni kirvu ni dužnu, hicima iz pištolja ubio drug iz razreda tog 3. maja 2023. godine.

foto: Nemanja Nikolić

Aćimović, sa kojim smo razgovarali u Angelininom omiljenom parku u Beogradu, u kom se igrala sa svojim sestrama, drugarima i roditeljima i u kom je naučila da vozi bicikl i bila srećna, kaže "da kod roditeja osumnjičenog deteta postoji licemerje".

- Na sve to postoji i licemerje, gde oni sad na suđenju izražavaju žal i saučešće, a vidimo po njihovom ponašanju da su njima bitni samo oni, kao otac i majka, da im je život upropašćen. Čak im ni to dete nije bitno, koliko god je on monstrum i zločinac, potrebna mu je pomoć, a oni izgleda ne razumeju kakva je pomoć njemu potrebna, i oni bi radije da ga izvade iz bolnice, da ga ukradu i da učine sve da ne bude tamo, a njemu je tamo najbolje, jer mora da se vidi šta je u pitanju. Sad nije problem da li on odgovara ili ne, takav monstruozan čin bez motiva i razloga je nešto što je potrebno saznati. Mi imamo neka saznanja šta je bilo po sredi, ali to moraju stručnjaci da ustanove. Dok to ne saznamo, mi nećemo moći to u budućnosti da sprečimo, ako pustimo da ovo prođe samo tako, onda je to jedna velika greška - kaže nam Aćimović.

Humanitarna fondacija Negujemo kulturu sećanja na decu Angelinina porodica zajedno sa nasim prijateljima, porodicama iz Dubone i Malog Orašja, porodicama Popović i Milošević iz "Ribnikara", kao i porodicom ubijenog dečaka Andreja Simića iz Niške Banje, osnovala je humanitarnu fondaciju "Angelina" koja postoji da nastavi i podrži Angelinine snove koji su iznenada prekinuti. foto: Zorana Jevtić - Uvek nam je bio cilj da pomažemo drugima, Angelina je bila takva, i mi sada živimo njene snove i radimo ono što bi ona, da je živa, radila. To je osnovni motiv kako mi gledamo svoj život, do kraja, dok smo živi. Kad sam prvi put u javnosti rekao da je ona, između ostalog, pravila skice haljina, idući u jednu školicu mode, poželeo sam da se javi bar jedan kreator koji bi oživeo jednu skicu, da bude onako za nas. Međutim, javilo se 45 kreatora, bukvalno svi iz Srbije. Tako smo smislili tri akcije, od kojih su dve prošle, a treća je u toku. U okviru fondacije imamo ciljeve koji su zacrtani, a kao osnovni cilj je da pokušamo da se ovakve tragedije ne dešavaju, da učinimo sve što je u našoj moći. Negujemo kulturu sećanja na Angelinu i svu ostalu decu, razumejući uzroke ovih tragedija, a to su vaspitanje u porodici i destruktivni uticaj interneta, tj. društvenih mreža - kaže Aćimović: - Sada radimo maturske haljine za decu iz domova bez roditeljskog staranja i to nam je važno. Haljine se već rade, biće jedna upriličena manifestacija poput neke revije za njih, gde će učestvovati i devojčice iz VIII/2, Angelininog odeljenja, zajedno sa decom iz domova. Događaj će biti u TC "Galerija", u njihovoj organizaciji. Tu nam je potrebna pomoć ljudi koji se bave obućom. Mi ćemo dati haljine, a značila bi nam pomoć, da se javi ko je u prilici da donira cipele, kako bismo imali sve što je potrebno da toj deci upotpuni svečanost. Svi koji žele mogu se javiti na mejl fondacijaangelinaŽgmail.com.