UŽIVO! CRVENA ZVEZDA - TSC: Mirno na startu meča! Igra se na sredini terena!

CRVENA ZVEZDA - TSC 0:0

Tok meča:

Prvo poluvreme:

12. minut - Mirno je na Markani. Zvezda je pokušala preko Rodića, ali je dosuđena nedozvoljena pozicija.

6. minut - Ćirković je sjajno prošao po levoj strani, ubacio loptu u sredinu, a Rodić je otklonio opasnost. Prvi korner za TSC. Ćirković je centrirao, ali Endiaj otklanja opasnost.

5. minut - Igra se na sredini terena. Obe ekipe su oprezne na startu.

1. minut - Počela je utakmica na stadionu "Rajko Mitić".

Pre meča:

Nakon poraza Partizana, Zvezdi je dovoljan remi sa TSC-om kako bi postala šampion!

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju TSC u okviru plej-ofa Superlige Srbije.

Utakmica počinje u 19.00 časova na stadionu "Rajko Mitić", a ukoliko se poklope sve kockice, Zvezda danas može da postane šampion.

KALKULACIJE ZA TITULU

Prvi scenario je da Zvezda pobedi TSC, a da Partizan ne pobedi Vojvodinu. Na taj način, tim Vladana Milojevića bi četiri kola pre kraja imao 13 ili 14 bodova više od drugoplasiranog

Drugi scenario je da Zvezda odigra nerešeno sa TSC-om, a da Partizan izgubi od Vojvodine i tako bi prednost iznosila 12 bodova. Četiri kola pre kraja, to bi takođe bilo dovoljno za titulu, jer je Zvezda ušla u plej-of na čelu tabele Superlige.

TSC ŽELI DRUGO MESTO

TSC ima za šta da se bori, Partizan im pre ove utakmice beži samo četiri boda na drugoj poziciji, a svaki pozitivan rezultat na Marakani bi ih približio mestu koje vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona.

Žarko Lazetić pred meč:

- Sigurno je da Zvezda ima izuzetan tim i da to pokazuje iz godine u godinu i teško je reći nešto novo o njihovom kvalitetu. Nedavno smo igrali protiv njih, jasno nam je koliko su opasni, ali mi planiramo da ostanemo svoji. Pokušaćemo da meč držimo pod kontrolom, iako smo svesni da je na Marakani to nemoguće svih devedeset minuta. Spremamo se za sve faze igre, poštujemo protivnika, ali ne plašimo se. Kao i uvek idemo na pobedu svesni da moramo biti još bolji nego protiv Partizana, a to će biti veliki izazov. Za nas je ovo velika utakmica iz koje ćemo pokušati da izvučemo najveći mogući benefit. Smatram da im je meč protiv nas bio jedan od boljih, što se tiče defanzive i intenziteta. Na utakmicama posle derbija i menjanja tima, nisu bili na svom nivou. Pažnju obraćam samo na duele u kojima su bili zaista dobri. Zvezda praktično ne gubi, pobeđuje dominantno i retko prima golove. To deluje 'da se smrzneš'. Pred prošli meč sam se šalio da ćemo parkirati dva autobusa ako treba, ali pošto to nije bilo dovoljno možda ćemo morati da uteramo i treći i tako probamo da pobedimo. Naravno imamo plan i strategiju, igrači znaju šta treba da rade i ostaje nam da to pokušamo da sprovedemo u delo. Ambijent i teren će kao i uvek biti dobri, tu su svi uslovi za vrhunsku utakmicu i videćemo kako će se završiti - rekao je trener TSC-a.