OVE ULICE NA ZVEZDARI DANAS BEZ VODE DO 18 SATI: Ali i ovih 11 u Vinči, pogledajte spisak!

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zvezdara, u ponedeljak 29.4.2024. godine od 8 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u ulicama Radivoja Markovića, od Vladimira Popovića do Mirijevskog venca, i Pere Veljkovića, od Grge Jankesa do Radivoja Markovića.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zemun, u ponedeljak 29.04.2024. godine od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u Prizrenskoj ulici, od Ugrinovačke do Karlovačke ulice.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Grocka

Zbog radova “EPS Distribucija” Beograd i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema na opštini Grocka, u ponedeljak 29.04.2024. godine, u vremenu od 8.30 do 15 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama, u naselju Vinča:

Save Kovačevića, Vinčanskom visu, Belom bagremu, Velikoselskoj, Vidovdanskoj, Dunavskom Dolu, Zemunskoj, Zrenjaninskoj, Đure Stojkovića, Miloša Obrenovića (od Đure Stojkovića do Raške), Beogradskoj i okolnim. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.