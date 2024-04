NAŠ GLUMAC SE S VRAČARA PRESELIO U RATINU KOD KRALJEVA Živi u seoskoj idili, a sad pokazao kako REŽE VINOGRAD: "Biće vina" (VIDEO)

Glumac Aleksandar Srećković Kubura (50) život u gradu zamenio je seoskom idilom u mestu Ratina, nadomak Kraljeva.

Kubura godinama unazad na svom imanju sa kumom proizvodi rakiju i vino, a sada je objavio snimak iz vinograda na svom Instagram profilu i pokazao kako ga obrađuje.

"Staro odlazi - novo dolazi. Za dušebrižnike, ovo nije rezidba. Skidamo tj. vadimo stari vinograd, pa sledeće godine sadimo novi. Biće vina, biće vina", napisao je glumac na svom Instagram profilu.

Podsetimo, Kubura je nedavno otkrio da u Beograd dolazi samo zbog poslovnih obaveza.

- Uskoro bi trebalo da počnemo da pripremamo kajsije, jabuke, dunje i šljive za rakiju, ali i proizvodnju vina. Za jedno dve-tri godine planiram da sa kumom otvorim malu butik destileriju, a onda i vinariju, a u planu je i da napravimo etno-selo u Ratini, gde je ušće Zapadne Morave u Ibar. Imam 49 godina i osećam potrebu za mirnijim životom, životom koji nije lišen teškog rada već stresa. Fizički rad me jako opušta, pogotovo kada posle napora dobijem konkretan proizvod - rekao je Kubura nedavno za "Alo".

Kubura je većinu života proveo u centru Beograda, na Vračaru, ali je vremenom tempo gradskog života počeo da mu smeta.

- Došao sam ’91. godine u Beograd i od tada sam na Vračaru. To mi je bilo omiljeno mesto, ali poslednjih deset godina to nije više tako. To mesto postaje mentalno surovo za život. Tražim polako nešto u široj okolini Beograda, nešto što će mi biti utočište, da mogu da nađem svoj mir. Sad su nakon korone cene skočile, ali ćemo nešto naći. Kuća ili stan, bitan mi je mir - rekao je tada za "Blic" Kubura.

