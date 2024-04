NAŠA GLUMICA U JEKU SLAVE OTIŠLA NA SELO I SADA ŠIŠA OVCE: Ima svoje stado, baštu i košnice, a ovo je njeno veliko IMANJE (VIDEO)

Glumica Marija Petronijević živi u rodnom selu Visibabe, u kojem je odlučila da nastavi svoj život daleko od gradske vreve.

Iako je važila za glumicu koja ima ozbiljan potencijal da postane jedna od najangažovanijih, u trenutku najveće popularnosti Marija Petronijević je odlučila da svoj život promeni iz korena.

Glumica je odlučila da se sa svojom porodicom vrati u rodno selo Visibabe, tamo je napravila farmu, a svoje pratioce na Instagramu svakodnevno obaveštava o radovima na imanju.

Glumica ima svoje stado ovaca, rasadnik, veliku baštu, ali i košnice, a jednom prilikom je objavila i kako šiša ovce.

Komšije su bile iznenađene njenom odlukom, ali su joj pritekli u pomoć, pa zajedno sa njima Marija uživa u svim obavezama koje selo zahteva.

Jedan od komšija joj je kao dobrodošlicu poklonio ovcu, što je glumicu oduševilo.

Marija je prošle godine dobila drugo dete, a najviše je raduje činjenica da svoju decu odgaja u harmoničnom okruženju.

Njen suprug nije deo javnog života

- Da nema njega, možda ne bi bilo ni gazdinstva jer kada god je neka kriza, i teška odluka u kojoj treba da se racionalno postupa, on je tu. Pročitala sam mu pitanje i evo šta kaže: bilo bi sasvim u redu, da se bave sa mnom, da sam ja neki Žan-Pol Sartr, a da si ti Simon de Bovar, imalo bi se i o čemu pisati, taman i da je neki skandal u pitanju. Sve napisano bi imalo širi smisao, a ovako, šta treba da se piše koliko sam ovaca danas morao sa tobom da jurim po livadi, ili koliko mleka je neka ovca dala? Čekaj dok dođemo do toga da se lanolin najvećeg kvaliteta izdvoji iz vune, i dok podignemo nivo imunoglobulina u kolostrumu i mleku nekoliko puta, možda i zavredi da se o tome i napiše nešto, ali ne o meni nego o postupku pa da i drugi to mogu da urade - poručili su Marija i njen suprug u jednom intervjuu.

(Kurir.rs/ Blic/ L. S)

Bonus video: