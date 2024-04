SA 37 OTKRIO DA MU JE MAJKA SESTRA: Bolnu istinu saznao od novinara, a od šestoro svoje dece SAMO JEDNU ĆERKU ne želi ni da upozna

Slavni glumac Džek Nikolson danas proslavlja 87. rođendan. Legenda Holivuda mesecima se ne može videti u javnosti, a šuškalo se da je razlog narušeno zdravstveno stanje zbog kojeg se teško kreće.

Paparaci su u prethodnih godinu dana uspeli da ga uslikaju svega nekoliko puta, a fotografije slavnog glumca gotovo su obožavateljima naterale suze na oči, jer Nikolson nije izgledao kao velika zvezda koju pamte, već su ga zbog zapuštenog izgleda mahom poredili sa prosjakom.

Zapušten, čupav, podbuo... tako se najbolje može opisati slavno ime Holivuda na poslednjim paparaco fotografijama. Takođe, strani mediji su pisali da je Nikolson promenio ponašanje, te da je neprijatan, grub, pa čak i nasilan prema prijateljima i najbližoj porodici, zbog čega se mnogi plaše da će umreti sam.

Ipak, kada se uzme šta je sve Nikolson prošao za života, ovakvo stanje ne treba da čudi. Podsetimo, Džon Džozef Nikolson, poznatiji kao Džek Nikolson, roden je 22. aprila 1937. godine, a u pohod na Holivud krenuo je kada je imao samo 17.

Došao je da poseti sestru koja je tu radila, i ubrzo je pronašao posao kao animator u kancelariji MGM studija. Iako je imao ponudu za stalno zaposlenje, odbio je priliku, i odlučio se za glumu.

Učio je zanat u grupi u jednom čuvenom pozorištu, posle kog je počeo da se pojavljuje u sapunicama. Nakon prvih koraka na sceni, dobio je svoju prvu značajniju ulogu u filmu "The Cry Baby Killer". Nakon toga je 20 godina nastavio da se pojavljuje u filmovima, no pravi uspeh je izostajao.

Kako je počeo da sumnja u svoju glumačku karijeru, počeo je da istražuje druge aspekte filma. Ipak, sve se promenilo kada je dobio malu ulogu u filmu "Easy Rider", koja mu je donela nominaciju za Oskara i pokrenula njegovu karijeru.

Nakon toga, počeo je da dobija sve veće uloge, uključujući i film "Five Easy Pieces," po kojem je dugo bio prepoznatljiv, a potom su usledili i drugi veliki filmovi zahvaljujući kojima je čak 12 puta bio nominovan za Oskara, što je najveći broj koji je ijedan glumac u Holivudu postigao.

Dobio je i dva Oskara za najbolju mušku ulogu, jednu za film "Let iznad kukavičjeg gnezda" i drugi za romatničnu komediju "Dobro da bolje ne može biti." Takode, dobio je Oskara i za sporednu ulogu u filmu "Vreme nežnosti".

Međutim, u vreme kada je njegova karijera bujala, privatni život se rušio nakon što su novinari otkrili istinu o njegovom poreklu.

Sestra mu je zapravo majka

Nikolson je dobar deo života proveo misleći da mu je 17 godina starija Džun - sesta, iako mu je ona zapravo bila majka. Glumac je imao još jednu "sestru", Lorejn, koja je zapravo bila njegova tetka.

Navodno, Džun, inače plesačica, imala je 17 godina kada je rodila Džeka, i nije bila sigurna ko mu je otac. Ona se sa 18 godina udala za šoumena Donalda Furčila 1936. godine, ali se ispostavilo da je on već bio oženjen. Danas se sumnja da je otac Džeka Nikolsona bio njen menadžer, ali Džun tu informaciju nikada nije potvrdila.

Kako ne bi "pukla bruka", njeni roditelji, Džon i Etel Mej, odlučili su da podignu Džeka kao svoje biološko dete, a ne kao svog unuka, i planirali su da mu nikada ne kažu istinu.

Džun i Lorejn su se složile, pa je Džek odrastao sa majkom i tetkom za koje je mislio da su mu sestre. U njihovom komšiluku su se širile glasine o celoj situaciji, ali se ubrzo cela porodica preselila u Njujork, daleko od svih spekulacija.

Sve se promenilo kada je glumac napunio 37 godina i potom saznao da je njegova sestra zapravo njegova biološka majka. Tajna je otkrivena samo zato što je časopis "Time" želeo da napravi priču o njemu, pa su novinari istraživali glumčevu prošlost i oni su mu saopštili vesti.

"Ukratko, to je najbizarnija stvar koju sam čuo. Neki momak me zove telefonom i kaže mi da moja majka zapravo nije moja majka, već da je moja sestra moja majka", izjavio je glumac nakon što je ceo svet saznao za čudnu situaciju.

Nikolson kažnjavao žene zbog svoje prave majke?

Nikolson koji je bio poznat po burnom ljubavnom životu, te je tako navodno ljubio čak 2.000 žena. Naravno, nema sumnje da je brojka preuveličana, iako je Nikolson svojevremeno važio za jednog od glavnih neženja Holivuda, te je "šetao" samo lepotice.

Glumac nikada nije krio da su žene bile jedan od njegovih najvećih poroka, a mnogi smatraju da je to zato što vuče traume iz sopstvenog života, te da je navodno bes prema sopstvenoj majci, za koju je godinama mislio da mu je sestra, iskaljivao na ženama koje su bile deo njegovog života. Naravno, da li je to istina, zna samo Nikolson.

Glumac inače ima ćerku Dženifer Nikolson iz braka sa Sandrom Najt, sina Kejleba Godarda sa bivšom koleginicom Suzan Anspah, ćerku Hani Holman sa manekenkom Vini Holman i ćerku Lorejn i sina Reja sa glumicom Rebekom Brusard. Takođe, u prolaznoj avanturi je dobio i ćerku Tesu, ali ona je jedina koju ne želi da upozna.

Ćerku ne želi da upozna

Glumac se u prošlosti redovno mogao videti sa decom koju je dobio u odnosu sa bivšim partnerkama, ali ne i sa ćerkom Tesom Gurin, jedinom nepriznatom naslednicom. Doduše, glumac joj je sve ove godine redovno slao novac, ali mu nije padalo na pamet ni da je vidi, niti da je upozna.

Tesa, koja je i sama krenula stopama slavnog oca, nije skrivala da joj je ovo teško padalo, te da je i dalje na neki način besna što je ispala "kolateralna šteta" u odnosu njenih roditelja.

Mlada glumica koja se do sada pojavila u par filmova ("Stranger's Arms" (2018), "Untitled True Crime Project", "Stage Play" (2021)) sada je, barem se tako čini, odustala od glume i posvetila se drugoj umetnosti, vajarstvu.

Njen najprodavaniji proizvod su keramičke pečurke od kojih neke dosežu cenu i do 400 dolara, a sudeći po informacijama na sajtu, mnogi modeli istih su rasprodati, što znači da joj vajarstvo ide bolje nego gluma, iako je zastupa jedna od boljih agencija u Holivudu.

Mnogi smatraju da je mlada umetnica veoma talentovana, ali da bi joj značilo neko usmerenje ili reč glumačkog velikana Nikolsona, no do toga, kako se čini, neće doći u skorije vreme.

Kako je i sama napisala na storiju krajem prošle godine, bila bi oduševljena da može da joj se prikači etiketa nepo-bebe, ali da to u njenom slučaju nije tako. Tesu je inače majka odgajala sama, ali je pohađala privatne škole koje je navodno platio njen otac. Ali uprkos tome što joj je navodno pružao finansijsku pomoć, Nikolson nije bio u kontaktu sa njom dugi niz godina, a kasnije je samo plaćao alinmentaciju i to je bilo to.

"Odgajala me je samohrana majka u zaista haotičnim okolnostima", izjavila je Gurin i dodala: "Bog me baš nije pogledao, ali neću dozvoliti da me to uništi. U stvari, iskoristiću to kao motivaciju."

Gurin nije otkrila kada je poslednji put razgovarala sa Nikolsonom i priznala je da ga uopšte ne poznaje dobro.

"Moja mama je želela da budem u kontaktu s njim, ali on je rekao da nije zainteresovan", rekla je ona.

Na pitanje novinara sajta Daily Beast zašto je to bio slučaj, Gurin je odgovorila: "Mislim da mi niko nikada nije dao konkretan odgovor."

Ipak, ona ima svoj stav o tome.

"On je komplikovana osoba i mislim da moja mama ima svoje demone, a kombinacijom ova dva, ja sam jednostavno bila kolateralna šteta", rekla je 28-godišnjakinja.

Uprkos tome što je bila otuđena od Nikolsona, Gurin kaže da je nasledila neke od osobina svog slavnog oca.

"Ja sam je**no luda", izjavila je ćerka holivudske legende. "Nisam baš normalna kao drugi, i mislim da je to malo slično mom tati, prema onome što sam pročitala o njemu", dodala je.

