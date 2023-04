KATARINA ŽIVKOVIĆ OTRILA ZBOG ČEGA NEVEROVATNO LIČI NA KOLEGINICU: Ne vidim koga to remeti i zbog čega nekome smeta!

Pevačica Katarina Živković često se nalazi u žiži interesovanja, kako zbog svog privatnog tako i zbog poslovnog života. Ekipa Kurir TV pitala je pevačicu da šta misli o komentarima da ona i Indi Aradinović neverovatno liče.

- Indi je prelepa, a što se tiče sličnosti izmneđu nje i mene mislim da koristimo isti fotošop. Imamo filtere na instagramu kao i na tik toku. Nisam neki influenser, ali znam da svuda piše sa strane koji je filter iskorišćen. Možda je to moguće sakriti, ali ja ne znam na koji način. Ako neko zna molim ga da mi javi.

Katarina kaže da ne vidi zbog čega bi nekome moglo da smeta što ona koristi filtere na društvenim mrežama.

- Ne znam kome to smeta i koga remeti. Mene ličnoi ne remeti, ja vama dam intervju i vi vidite kako ja izgledam. Nemam ništa protiv toga, lično koristim filter, kad mi se nešto ne slici ne dopadne ja to korigujem i nemam nikakav problem da to i drugi rade.

Kurir.rs

