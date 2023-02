"DEČKO JE NEUSPELI POKUŠAJ PROMOCIJE: Treba se takvima stati na put!" Katarina Živković o aferi MITO u ZG: ŽELJAN JE POPULARNOSTI

Izjava kandidata "Zvezda Granda" Dušana Vukadinovića da mu je je pevačica Snežana Đurišić tražila novac kako bi prešao u naredni krug takmičenja i da je bila u dilu sa Sašom Popovićem uzburkala je javnost.

Njegova majka Nata Vukadinović iznela je niz optužbi na račun Snežane Đurišić. Svi članovi stručnog žirija oglasili su se ovim povodom i oštro demantovali ove optužbe na čelu sa kreativnim direktorom "Grand" produkcije Sašom Popovićem, koji je gostujući na emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji razjasnio šta se to tačno desilo.

Takođe je Snežana Đurišić najavila tužbu protiv bivšeg takmičara, kojem je bila mentor.

Pevačica Katarina Živković gostovala je kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije gde je prokomentarisala ovaj veliki skandal.

- Neverujem u to. S obzirom na razne tekstove, influensere, jutjubere i mnogih koji žele da postanu poznati preko starijih pevača mogu da zaključim da je ovo još jedan neuspeli pokušaj promocije momka. Jako je loš postupak što su optužili Grand produkciju, Snežanu Đurišić i Sašu Popovića za nešto takvo. Previše prostora mediji daju ljudima koji dođu sa nekim tvrdnjama koje su neosnovane za to, ali zvuče primamljivo. Ja u to ne verujem i mislim da takvim ljudima koji su željni popularnosti da im se stane na put - rekla je pevačica.

