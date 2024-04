PUTIN OTKAZUJE TRADICIONALNU PARADU 9. MAJA?! NEĆE se veličanstveno proslavljati, postoji i JAK RAZLOG za to

Predsednik Rusije Vladimir Putin bio je primoran da otkaže veličanstvene godišnje parade povodom Dana pobede 9. maja zbog straha od napada ukrajinskih kamikaza dronovima.

Prema navodima stranih medija, Putin nije u mogućnosti da garantuje bezbednost svojih građana.

Vojne parade održavaju se širom Rusije kao simbol slavljenja pobede nad nacističkom Nemačkom u Drugom svetskom ratu.

Na ovakvim događajima se pokazuje moć ruske vojne mašinerije i jača se nacionalni ponos, a sprovodi se velika parada na moskovskom Crvenom trgu.

Ovaj deo će se održati pod pojačanom bezbednošću, i to pod nadzorom Putina, ali mnoge regionalne vojne parade su otkazane.

foto: EPA/ MAXIM SHIPENKOV

Belgorod, Brjansk, Pskov, Rjazan, Kursk i Saratovski regioni su otkazali svoje parade, iako nisu svi u blizini teritorije Ukrajine.

Dan pobede je takođe ukinut u okupiranim regionima Ukrajine, uključujući Zaporožje i Sevastopolj na Krimu zbog bezbednosnih razloga.

Pre ruskog napada na Ukrajinu, dan u kojem su ljudi mahali zastavama uključivao je tenkove, nuklearne projektile i druga ogromna oružja koja su prolazila kroz glavni grad dok su avioni leteli iznad njih.

Širom Rusije održavane su stotine marševa Besmrtnog puka - kada ljudi nose fotografije svojih ratnih veterana - su takođe otkazani iz bezbednosnih razloga.

Jedan od strahova je da bi ovi događaji mogli biti preuzeti od strane antiratnih demonstranata.

U nekim drugim regionima, poput Siktivkara, su otkazani vatrometi, a u Voronežu koncerti.

U Rostovu i Voronežu su otkazane neke parade, dok bi druge mogle biti održane bez publike.

Očekuje se više otkazivanja.

Prošle godine, Dan pobede je otkazan na čitavom delu ruskih teritorija sa skraćenim događajem u Moskvi gde je jedva bilo teške vojne opreme na prikazu.

foto: Profimedia

Posle dve godine rata u Ukrajini, kružile su glasine da su parade otkazane zbog nedostatka tenkova za parade.

Lokalni guverneri su ponovo naveli bezbednosnu situaciju kao razlog otkazivanja.

Otkazivanja proslave 9. maja dolaze u trenutku kada je regionalni zvaničnik upozorio ruske studente da je Putin spreman da naredi novi talas mobilizacije zbog straha da bi mogao izgubiti rat, piše D San.

Konstantin Dizendorf, iz Krasnojarskog regiona u Sibiru, stajao je pored 18-godišnjaka koji je poslat u Putinov rat i "izgledalo je kao da je otkrio plan Kremlja".

"U osnovi, naše društvo shvata da je to teško za Rusiju danas. Stojimo na klackalici da li ćemo pobediti - ili ne. Svi to razumemo. I naravno, najverovatnije će biti još jedan poziv. Ne za vojni rok, već mobilizacija", rekao je on.

foto: EFE/MAXIM SHIPENKOV

Procenjuje se da Putin ove godine treba još 300.000 vojnika, ali ih možda neće dobiti bez prisilne mobilizacije, nepopularnog poteza koji nije pokušao od septembra 2022. godine.

Mobilizacija je dovela do masovnog egzodusa do 300.000 mladih muškaraca koji su pobegli iz Rusije da bi izbegli regrutaciju.

(Kurir.rs/The Sun)