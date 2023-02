"PRVI PUT JE BESPLATNO, A ONDA MORA DA SE PLATI" Afera MITO u ZG ne jenjava, Dušan tvrdi da je REKETIRAN, a o cifri ni reč

Kao bomba odjeknula je priča kandidata "Zvezda Granda" Dušana Vukadinovića da mu je pevačica Snežana Đurišić tražila novac kako bi prešao u naredni krug takmičenja, čak i da je u dilu sa Sašom Popovićem.

Kreativni direktor Zvezda Granda Saša Popović je sve demantovao, dok je Snežana Đurišić najavila tužbu protiv bivšeg takmičara kojem je bila mentor.

Dušan Vukadinović se za mondo.me oglasio i ispričao svoju stranu učešća u Zvezdama Granda.

- Meni nije tražila pare, direktno je tražila mojoj majci. A meni je indirektno tražila. Ja sam naslućivao iz njene priče: "Ne radim ja ovo za džabe", rekla je. Čak i na prvom našen susretu preko video poziva ona rekla: "Ovo ti sve dobijaš besplatno". Ona je rekla: "Prvi put je besplatno", počeo je priču Dušan, koji nije mogao da kaže koliko mu je tražila Đurišićka jer mu majka nije konktetno rekla o kojoj je cifri reč.

foto: Printscreen/mondo.me

- Ne mogu da kažem jer mi majka nije rekla kolika je cifra, sigurno da je bio neki iznos. Ona je rekla direktno majci da traži novac. Sad koliko je ona tražila, stvarno ne znam koliko je ona mislila da ćemo joj dati - priča Vukadinović.

Prokomentarisao je i poruku koju je poslao Snežani Đurišić, a koju je Saša Popović pokazao na gostovanju u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

"Kada sam se vraćao iz Beograda do Podgorice u vozu, ja sam njoj poslao dve poruke za koje ne znam da li je videla. A ovo što je Saša pokazao ono je isekao što mu je odgovaralo, gde ispada da sam napisao da sam ja genije za sve njih, što nije tačno. U poruci stoji da sam ja rekao sam za Mariju Šerifović genije, i pri tome stojim i dalje, genije sam u svakom smislu, jer ona mi nikada nije dala glas, gde sam bio dobar. Rekao sam da sam za njih genije i uvek ću biti. I za Sašu Popovića sam genije, evo sad kažem. Ne mogu da budem genije za Snežanu Đurišić, ali za neke kao Marija Šerifović ja sam genije. Možda su čuli od Snežane pa me nisu pustili - rekao je Dušan o ostalim članovima žirija.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Rekao je da je na Snežana za njegovu majku pitala dok su bili na probi i da mu je to bilo čudno.

>- Ona je videla da sam se dobro pripremio. I tu me je dobro matretirala. Ja pevam dve pesme "Ti za ljubav nisi rođene" i "I tebe sam sit kafano", a ona je rekla odlično ti pevaš. Pre toga veli: Gde ti je majka. Ja se pitam što pita za moju majku. Meni čudno što mi traži majku. Sledeći dan mi se spremamo probu. Drugi par smo bili ja i devojka, ja izlazim, vidim matrica nije ona što je bila prethodnu noć. Šanse nema da ne pevam dobro. Krećem da pevam, ne znam gde se nalazim, kao da su me poslali u Nasu, moj glas kao da nije moj glas. Ovo neko podmeće, pa ja prekidam i širim ruke i čuju se glasovi moje majke i snajke. Šta je ovo sa Dušanom, ovo nije on, šta mu rade. Odlazim kod moje mentorke - nastavio je svoju verziju priče, optužujući produkciju da su mu postavili pogrešnu matricu, posle ćega mu se, kako je rekao, Đurišićka unela u facu i rekla da pevam.

- Ja samo pričam istinu, ako joj je to uvreda. Završio sam osnovnu muzičku školu, i nema štanse da bi falširao, gledali su da mi podmeću - nastavio je Dušan, koji je od Snažene tražio da spusti matricu jer će falširati.

- Dok smo se slikali, čujem neku viku, mater ti traži Snežanu, vidno je uzrujana, trčim kroz hidnik i vidim moja majka sedi, a Snežana čuči. Čujem povišenim tonom priča mojoj majci. Okreće se Snežana i veli mi: Tebi ovde nije mesto, idi tamo. Opet kažem starija je žena, može da mi bude majka, baba i tu sam video neke stvari - rekao je Dušan.

foto: Printscreen/Premijera

- Nije mi jasno zašto je tražila novac, možda je u dilu sa Sašom Popovićem. Možete da pretpostavite ko je davao novac, oni koji se grle kada im pobedi kandidat. Zašto od mene nije tražila već od moje mame i ja se pitam. Idemo ako će biti tužba, pa idemo. Ne plašem se ja ničega - rekao Dušan.

Na pitanje zašto nije majka odmah reagovala, bivši takmičar Zvezda Granda su mislili da mogu bez para da ih pobediti.

- Molim te, ako misliš ga prođemo, spusti mi da prođem. Samo mi je rekla: "Opet ćeš ti po svom". Saša je potom spustio matricu, a mislim da je Saša tad pomislio: "Evo, spustiću ti Dušane Vukadinoviću, ali đabe ti, nećeš proći". Da mi podmeću, to nema nigde - rekao je Vukadinović, koji je izričit, i da žele da ga vrate u takmičenje, nikada se neće vratiti zbog, kako je rekao, reketa i iznuđivanje novca".

Inače, povodom celog skandala oglasio se i bivši direktor "Grand" produkcije Saša Popović koji kaže da je Dušan celu priču izmislio.

- Mrlja neće ostati u Zvezdama Granda, jer to apsolutno nije istina. Da nije smešno bilo bi tužno. Snežana Đurišić je punih 10 godina u žiriju "Zvezda Granda". Da je neko zato što je ispao optuži da je tražila pare za to da dečko prođe je takva besmislica. Snežana me je odmah posle prvog teksta pozvala, ona je trenutno u Italiji i dolazi u subotu. Pitala me je da li je moguće da postoje takvi ljudi koji izmišljaju takve stvari. Ovo je prvi put za 20 godina da je neko rekao da je neki član žirija tražio pare da bi prošao dalje - počeo je Popović.

foto: Kurir televizija

- Taj dečko je bio na audiciji u Podgorici i ja sam ga pustio u samo takmičenje jer sam smatrao da je okej. Iako sam baš sad pogledao taj snimak sa audicije iz Podgorice gde je on stalno dok je pevao zapinjao sa grlom. Pitao sam ga tada šta ti je Dušane sa glasom. On mi je rekao da je nešto bio bolestan pre tri dana i ja sam mu rekao da je dobar i da ide u takmičenje. Došao je prvi krug i dobio je pet glasova, izabrao je Cecu. Ceca je odustala od njega i rekla da je dala podršku ali da će ga neko drugi bolje spremiti. Izabrao je Snežanu koja je sa zadovoljstvom prihvatila Dušana - istakao je.

kurir.rs/Mondo.me

Bonus video:

01:00 SAŠA POPOVIĆ OTKRIO SA KOJIM PEVAČEM NE PRIČA VEĆ 23 GODINE: On je jedina osoba, a nismo se pomirili SAMO ZBOG OVOGA