"RADOJKU MOGU DA UNIŠTIM!" JK javno zapretila Dari Bubamari: "Apelujem da me ne dira, jer ja znam..." ZAHUKTAVA SE

Pop diva Jelena Karleuša i Dara Bubamara su već neko vreme na ratnoj nozi. Nekada dobre prijateljice postale su žestoki neprijatelji, i to zbog pevačice s kojom je mala od skandala godinama u svađi, Svetlane Cece Ražnatović.

Dara Bubamara, je nedavno gostujući u jednom podkastu istakla da JK sa novim albumom nije uspela donese svetski zvuk u Srbiju sa novim albumima “Alfa” i “Omega, a divi nije trebalo dugo da joj odgovori, te je sada "apelovala" na pevačicu da je ne dira.

Zašto si u svađi sa Darom Bubamarom? Pomagala si joj i oko koncerta.

- Ja stvarno ne znam zašto, to bi morao nju da pitaš. Ja sam čistog srca, ljudski, kad je njoj, čini mi se bilo teško, podržala sam sam i nju kao ličnost i njenu karijeru jer je pravila koncert, stvarno ne znam šta se desilo.

Kako je krenula svađa?

- Ako mi veruješ ne znam, stvarno ćeš morati nju da pitaš. Nikada nisma dobilas taj odgovor, svi se pitaju i svi mene pitaju, da li je ovo moguće, bukvalno kažem isto što i tebi, stvarno ne znam. Evo možda bi trebalo nju da pitaš. Prvo moram da kažem, šta god ona rekla o meni, a u poslednje vreme je ružne stvari izgovorala, nisam želela da uzvratim zato što ona ipak ima sina koji je tu negde godište kao moje ćerke i iz obzira prema tome prosto ne želim bilo šta da kažem. Ja sam inaće bolećiva prema ženama i uvek gledam da pomognem, a kada mi uzvrate ovako stvarno ne znam koji je razlog. Eto, ako ona zna neka kaže i ako ona ima neki razlog neka ga kaže, ali da se sad mi nešto pljujemo i prozivamo, nismo ni klinke, nismo ni amaterke, nismo ni početnice. Stvarno, ružno je, imamo i decu i mislim da ja u najmanju ruku od nje to nisma zaslužila i opet kažem nisam očekivala ni hvala ni hvalospeve, alim nisma očekivala ni da me vređa i napada.

Ti nisi iskoristila ništa što znaš o njoj da bi joj se revanširala u tim napadima?

- Moram da kažem da mi u ovom poslu, svako o svakome zna mnogo toga i iz privatnog razgovora sam hiljadu puta mogla o svakom mom kolegi da iskoristim mnoge stvari, ali da jednostavno nikada nisam i nikada neću, a tako je i kada je reč o Radojki. Da sam loš čovek ili da je mene povredilo to što je ona pričala ja sam mogla da joj se osvetim na vrlo bolan način, ali sam zbog njenog sina, koji mi je simpatičan dečak, odlučila da njegovoj majci ne uzvratim. Ali da mogu, mogu. Da hoću, mogla bih jako da je povredim, ali biram da to ne radim. Neka ovo na jedan način bude jedan apel na nju, ne upozorenje, ili pretnja, ali apel da me više ne uzima u usta, jer ja nekada mogu i da se probudim veoma nervozna. Ujutru od 7 do 9 sam jako nervozna, to svi znaju, čitava država mislim da to zna, da kad se ja nekad jako nervozna probudim budem dosta agresivna u mom iznošenju stavova i mišljenja, tako da bolje da me ne dira - rerkla je JK.

