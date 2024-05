SAŠA POPOVIĆ DOŠAO NA SNIMANJE "ZVEZDE GRANDA": Član žirija otkrio kako se čelnik Granda oseća nakon nezgode

Kreativni direktor "Granda" Saša Popović doživeo je nezgodu u svom domu u Opatiji zbog čega je završio u bolnici.

Saša Popović uslikan je sa gipsom do kolena, u invladiskim kolicima. On se oglasio i otkrio da će se uprkos povredama danas pojaviti na snimanju "Zvezda Granda".

Članovi žirija su se takođe pojavili na snimanju, a jedan od njih je otkrio u kakvom je stanju Saša.

- Pokušao sam da ga dobijem. Nije se javio na telefon. Verovatno sam jedan od pet miliona kada se lepe neke lepe ili ružen stvari to je po logici stvari milion poziva. Video sam ga unutra sve je OK. Mlad je on čovek. Mlade su kosti, izdržaće on to bez problema - izjavio je Đorđe David.

Popović je zbrinut na Institutu za ortopediju na Banjici zbog preloma noge.

Saša Popović 2023. godine operisao žučnu kesu, te da su mu tada lekari savetovali hitnu intervenciju nakon pregleda.

- Operisao sam žučnu kesu. Bio sam na magnentnoj rezonanci i tada su videli da moram da operišem, pa sam to odmah i uradio, tako da, što se toga tiče, sada je sve u redu - rekao je Saša i dodao da je sada sve u najboljem redu:

- Tako je, čim ja mogu da radim, sve je kako treba. Išao sam na te preglede preventivno i prosto sam uradio sve što su mi lekari savetovali - dodao je Popović.

