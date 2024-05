SUZANA JOVANOVIĆ SE TRESE I PLAČE KAO KIŠA! Jedan od razloga je i Aleksandra Mladenović: Potpuno neočekivano...

Pevačica Suzana Jovanović rasplakala se u Grandovom studiju, a sve zbog kolega koje su je dirnule lepim rečima.

Ne sluteći da je Suzana iza scene, Ivan Radovanović, Aleksandra Mladenović i njena imenjakinja Sandra u emisiji „Zvezde Granda Specijal“ nahvalili su koleginicu i njenog supruga Sašu Popovića što je pevačicu potpuno raznežilo.

-Sećam se trenutka kada se Suzana pojavila sa svilenom maramom, mi svi muzičari smo bili oduševljeni, pojavio se najzad neko ko zna da peva. Snimila je legendarne pesme- rekao je Ivan, a lepe reči o popularno estradnom paru imala je i zvezda Granda Sandra Mladenović.

foto: Nemanja Nikolić

-Moj prvi susret sa Sašom je bio na audiciji, meni je to sve delovalo strašno, kao maloj devojčici. Neverovatno mi je bilo da njega vidim uživo, oduševio me je odmah. Gledao je u mene, mislim da se malo začudio kako sam mala, a da sam tako dobro otpevala. Oduševilo me je i to što nam je bio velika podrška u takmičenju i na sceni i van scene, to mnogo znači jer često ne znamo gde se nalazimo od treme. Što se tiče gospođe Suzane Jovanović, nju sam upoznala u šminkernici. Ona je toliko normalna i prirodna žena, da niko ne bi rekao da je ona direktorova supruga, ne izdvaja se od drugih- rekla je Mladenovićeva sa osmehom.

Potpuno neočekivano, Suzana je ušla u studio kada je čula šta su kolege govorile o njoj i sve ih izgrlila ne skrivajući suze radosnice.

Nakon ovoga pevačica se osvrnula na ovaj emotivan trenutak i priznala da je izuzetno ponosna na to kako je kolege doživljavaju.

foto: Printskrin/Instagram

-Grcala sam u suzama, nisam mogla da odgovorim na pitanja, glas mi je drhtao, grcam, jecam. Siniša mi je doneo čašu hladne vode, nisam mogla da se povratim. Toliko je divno kada posle toliko godina čujete o sebi lepe reči- rekla je Suzana, a potom dodala:

-Kada je Aleksandra Mladenović počela da priča o mom Saletu najlepše, srce mi je bilo puno. Kao osoba se osećate lepše kada imate pored sebe bračnog druga koga ljudi vole, cene i poštuju, koji je nešto ostavio u ovoj muzici, neki trag, napravio ovu divnu decu koja sada imaju svoje porodice. Rađaju se mali grandovčići i kako da se čovek ne rasplače. Hvala svima na onako lepim i divnim rečima.

Grand / Preneo: Lazar Stanušić

