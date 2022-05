SAŠA MATIĆ JE JEDINI KOJI JE SNIMIO DUETE SA CECOM I KARLEUŠOM Sada je progovorio o ljutim suparnicama: Ne pričam o tome, ali...

Saša Matić je ekipi Kurir televizije otkrio kako je proslavio rođendan, da li priprema novi album, kako mu se Angelina čini kao mlada autorska, ali i da li ga je Jelena Rozga pozvala na primorje ovog leta.

- Što se tiče rođendana ništa nisam slavio. Došao sam sa puta, bio sam sa mojom decom, pojeli smo tortu i otišli smo u krevet - rekao je Saša Matić za Kurir televiziju.

A da li je istina da Saša priprema nov album...

- Ma ne pripremam nov album. Kakav album... Album je izašao polovinom decembra. Komponujem i radim. Otom-potom - izjavio je Matić.

Popularna mlada pevačica Angelina je komponovala jednu Matićevu pesmu.

- Angelina je jedan kompletan autor, kao i ličnost i dobar vokal. Ona je mlada devojka za koju vreme apsolutno radi - rekao je Saša.

Saša je uspeo da uradi duete sa dve supranice Jelenom Karleušom i Cecom.

- Ja o tome ne pričam. To su njihove stvari, one znaju zašto je to tako. Meni su obe drage i oba ta dueta su mi draga. To je meni najvažnije. Ostalo je njihova stvar - rekao je Matić.

