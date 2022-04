ACA LUKAS JE VELIKI ČOVEK, MNOGO MI JE POMOGAO: Saša Matić izneo stvari iz PRIVATNOG života, pa odgovorio na pitanje o BRAKU!

Pevač Saša Matić prvi put nakon spektakularne svadbe Lazara Vukasanović, sina Ace Lukasa, otvorio je dušu o dešavanjima na veselju ali i velikom prijateljstvu sa pevačem.

On je ispričao za Pink kako su izgledali njegovi počeci i ko je zaslužan za to što je on sada velika zvezda.

Nedavno se bili na svadbi Lazara Vuksanovića, sina Ace Lukasa. Veliki deo večeri ste pevali, možete li da nam kažete nešto više o tome?

- Nije baš dobar deo kako znamo, nekih sat vremena. Aca Lukas je veliki čovek, on je meni dosta pomogao na početku karijere, ja tada ustvari nisam ni imao nikakvu karijeru. On je mene pozvao na koncert. Inače, znamo se od mojih početaka kada sam ja došao iz Drvara u Beograd, tada smo se upoznali, majke su nam se družile. On je jedan od mojih najboljih prijatelja sa estrade i u životu. Kada kod nekoga dođete čistog srce, ne može da ne bude dobro.

Da li to znači da verujete u estradna prijateljstva?

- Ja nisam imao loših iskustava, možda neko i ne veruje, ali ja verujem.

Šta mislite o njegovim estradnim ratovima koji su u poslednje vreme sve češći?

- Znate šta, on najbolje zna šta radi. Izađe on iz toga uvek jači, koliko mu to treba, a koliko ne on to najbolje zna.

Kako gledate na dešavanja na izboru za pesmu Evrovizije?

- Ja nemam ništa protiv Konstrakte, ko je neki manir u muzici koji je prošao i koji mlađa generacija sluša i voli, ali ja prosto ne mogu da navijam za Konstraktu kad je Aca Lukas moj prijatelj i kada mi je pomogao puno u karijeri.

Kako vam se sviđa Konstraktina pesma i da li mislite da je kompetentna da nas predstavlja na evropskoj sceni?

- Znate kako, sve se pomerilo, muzika je otišla u drugom pravcu i sve se modernizovalo kao i sve ostalo, ja lično nisam pristalica tog pravca kada je muzika u pitanju, teško da bih ja mogao i da pevam taj pravac, ali svakako joj želim sreću u Torinu.

Kakvo mišljenje imate o mlađim izvođačima?

- Ona je bila moj favorit, Sara Jo, Zorja Pajić i Angelina, sve su imale super pesme, a Sara Jo pogotovo. Ona je imala onako etno, neočekivano. Nikada se na takvom takmičenju nije pojavio ritam devet osmina. Meni je to bilo super, onako, malo pomereno. Ja sam navijao ili za njih tri ili za Acu Lukasa.

Kada je reč o mlađim izvođačima, često se pominje tema „nepristojne ponude“, šta mislite o tome i da li ste se susreli sa tim?

- Nemojte do mene pitati, ja to ne pratim i nisam imao takvo iskustvo.

Da li je u današnje vreme teško sačuvati brak?

- Ni to me nemojte pitati. Ne pričam o tome ali dok smo ovolike godine zajedno znači da fukcionišemo.

Na samom kraju intervjua, Sašu Matić smo pitali u koju osobu sa estrade je bio zaljubljen kada je bio mlađi?

- Jao, nije postojala takva osoba, ne da se ne sećam, nego nije postojala.

