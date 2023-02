"NEKA ME TUŽI ĐURIŠIĆKA, ĆERAĆEMO SE" Dušan tvrdi da su Snežana i Saša Popović u DILU! Afera MITO U GRANDU trese javnost!

Snežana Đurišić najavila je tužbu protiv učesnika takmičenja "Zvezde Granda" Dušana Vukadinovića pošto je on izjavio da je pevačica od njegove majke tražila pare kako bi prošao u sledeći krug takmičenja.

- Ne plašim se nikoga, pa ni te tužbe, plašim se samo boga, ali mislim da me neće tužiti jer će izgubiti. Dokaze imamo i ja i moja majka - počinje Dušan.

- Neka tuži. Ćeraćemo se. Trebam li ja da ćutim ako me neko reketira? Majka mi je rekla šta se desilo kada smo došli u Crnu Goru da sam saznao tamo napravio bih haos. Ovo je sukob Snežane i mene, ja nju treba da tužim.

Vukadinović dodaje da ga iz Granda niko nije zvao, priznaje ko ga je i zašto ga najviše razočarao i otkriva svoj motiv izlaska u javnost sa ovom pričom.

- Niko me nije zvao iz produkcije jer znaju da sam u pravu. Snežana i Saša su me jako razočarali. Popovića sam gledao kao oca, a sigurno je bio u dilu sa Snežanom i znao je šta mi se sprema. Moja majka i ja smo videli šta se tamo dešava, možda se posle ovoga neko neće prijaviti, mada i da se prijavi meni je svejedno. Od pevanja neću da dignem ruke, ja sam poptuno čist i neću odustati jer odlično pevam - izjavio je pevač.

Inače, povodom celog skandala oglasio se i bivši direktor "Grand" produkcije Saša Popović koji kaže da je Dušan celu priču izmislio.

Mrlja neće ostati u Zvezdama Granda, jer to apsolutno nije istina. Da nije smešno bilo bi tužno. Snežana Đurišić je punih 10 godina u žiriju "Zvezda Granda". Da je neko zato što je ispao optuži da je tražila pare za to da dečko prođe je takva besmislica. Snežana me je odmah posle prvog teksta pozvala, ona je trenutno u Italiji i dolazi u subotu. Pitala me je da li je moguće da postoje takvi ljudi koji izmišljaju takve stvari. Ovo je prvi put za 20 godina da je neko rekao da je neki član žirija tražio pare da bi prošao dalje - počeo je Popović.

- Taj dečko je bio na audiciji u Podgorici i ja sam ga pustio u samo takmičenje jer sam smatrao da je okej. Iako sam baš sad pogledao taj snimak sa audicije iz Podgorice gde je on stalno dok je pevao zapinjao sa grlom. Pitao sam ga tada šta ti je Dušane sa glasom. On mi je rekao da je nešto bio bolestan pre tri dana i ja sam mu rekao da je dobar i da ide u takmičenje. Došao je prvi krug i dobio je pet glasova, izabrao je Cecu. Ceca je odustala od njega i rekla da je dala podršku ali da će ga neko drugi bolje spremiti. Izabrao je Snežanu koja je sa zadovoljstvom prihvatila Dušana - istakao je.

