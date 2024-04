VODITELJU SE JAVILA ŽENA KOJA GA JE OPLJAČKALA! Ovako se pravdala što mu je ukrala novčanik: Glupost neopevana!

Voditelj Nemanja Velikić opljačkan je u nedelju, a već sutradan ukradeni novčanik mu je vraćen.

Nakon što se oglasio na Instagramu i objasnio šta mu se dogodilo u marketu jednog šoping centra, njemu se javila žena, koja je tvrdila da je svakako imala nameru da mu vrati.

On se opet oglasio na Instagramu i ispričao sve o tome kako mu je vraćen novčanik.

- Svima se zahvaljujem na empatiji i na svemu što ste pokazali, kao i na stotine poruka koje sam dobio putem Instagrama. Jutros se javila žena koja je juče ukrala novčanik, rekla je da je novčanik uzela kako bi mi ga vratila, mislim apsurdna izjava i glupost neopevana. Ja sam joj postavio pitanje: "Zašto ga odmah niste vratili, i zažto me juče niste zvali, nego ste čekali da prođe 12 sati?", da bi mi odgovorila: "Pa eto, sve je tu". Sve je tu, a šta, to nije trebalo da bude tu, jer ženo uzela si moj novčanik, lopov si i tačka - rekao je Nemanja, pa nastavio:

- Poenta je da je žena videla moje objave na Instagramu, verovatno me je tražila ili šta god. Rekla mi je da me je odmah prepoznala i da je znala da se radi o meni, ja uopšte ne znam da li je to bitno u ovom momentu, ali bez obzira ko da je, javna ličnost ili ne, takve stvari se ne rade. Kada uzmete tuđe, svoje ćete izgubiti duplo, to morate da znate i od tuđeg nikada ne biva svoje, tako kaže naš narod. Znači ne uzimate tuđe, ako nađete, pošteno vratite - poručio je voditelj na Instagram storiju.

Podsetimo, Velikić je objavio fotografije i snimak sa nadzorne kamere na kom se vidi gde ga je, kako on tvrdi, opljačkala jedna porodica. On je rekao da je u novčaniku imao veću sumu novca i dokumenta.

- Večeras mi je ovo troje oblika života retardiranih, ukralo novčanik. U narednom storiju videćete ceo snimak, koji sam dobio zahvaljujući divnim ljudima iz marketa. Obratite pažnju na ženu lopova koja uzima novčanik sa plastičnog pulta. Policija obaveštena, podneo sam krivičnu prijavu.

Inače, Nemanji ovo nije prva neprijatna situacija u kojoj se našao. pre nešto više od godinu dana njemu su nepoznati počinioci razbili šoferšajbnu na automobilu.

- Ne, sa vašim ekranom je sve u redu. Ali sa mojom šoferkom nije. Pozdrav za onog, kojeg će siguran sam MUP Srbije pronaći u najkraćem roku - napisao je Nemanja na Instagramu uz fotografiju polupane šoferšajbne.

