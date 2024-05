TEYA DORA: „DESINGERICA BI SLEDEĆE GODINE POKIDAO NA EUROSONGU!“

Ovog jutra Teya Dora je gostovala u Jutarnjem programu Radija S kod Irene i Ivana i šokirala izjavom da bi Desingericu poslala na Eurosong 2025.

„Pričala sam sa mojim producentom o tome da bi Desingerica baš pokidao. Mislim da je on baš posvećen tome šta radi. Iako ljudima deluje da on radi šta mu padne na pamet, mislim da on baš zna šta radi, da razume posao i biznis. Autentičan je, zvučaće čudno, iskren je u svojim izvedbama, ali ako spakuje malo suptilnije, to je ta luda, prejaka energija koju on ima.“

Takođe, za Radio S, Teya Dora je otkrila da je imala peh sa stenom koja se nalazila na sceni.

„Dok je stena išla za Malme, ispala je iz kamiona i pukla na pola. Inače, ta stena je toliko jaka, čovek koji je pravio, snimao je video kako udara čekićem u nju i ništa joj nije bilo. Morali su naši ljudi da dolaze u Malme da je popravljaju.“

Teya Dora je iznenadila i izjavom da ima razumevanja za nastup Irske i Thug Bambija koji je u Srbiji okaraterisan kao satanistički i naišao na najviše osuda.

„Moje mišljenje je da je to jedan od najbolje izrežiranih nastupa, kao neki video spot. Nisam ulazila u detalje, svakako je mračan i gotik, to je estetika koju ja razumem. Da li ima nekih skrivenih značenja i poruka, nisam ulazila u to.“

Poznato je da je najviše vremena provodila sa hrvatskim predstavnikom, Bejbi Lazanjom, pa su je voditelji pitali da li je Marko pozvao na lazanje: „Nisam još pozvana na lazanje. Marko je super, upoznali smo se još u Madridu na pripartiju. On nije u tom ludom evrovizijskom momentu, kao što je na sceni. Jedna normalna osoba koja kada izađe na scenu, postaje karakter, jer je to na kraju dana deo umetnosti.“

Najavila je duet sa jednim predstavnikom Eurosonga, pa je voditeljka Irena pitala da li je u pitanju duet sa Bejbi Lazanjom: „Nije Bejbi Lazanja, neću da kažem dok se ne desi. Nešto što ima malo više smisla muzički, druga osoba koja mi više leži.“

Ovogodišnji Eurosong je svakako bio drugačiji od prethodnih, delovalo je kao da se glasalo protiv nekih zemalja. Teya Dora misli da je žiri mogao malo bolje da glasa:

„Zadovoljna sam, uvek može bolje. Hvala hrvatskoj publici na 12 poena, žao mi je što je hrvatski žiri dao 3, bar je dao nešto. Mislim da je moja pesma kompozitorski zanimljiva i drugačija i da zaslužuje više poena, ali dobro, možda im nije legla.“

