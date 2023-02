SAŠA POPOVIĆ OTKRIO: Rada Manojlović PLATILA Milanu Stankoviću RASKID UGOVORA s Grandom 50.000 €! On je moje NAJVEĆE RAZOČARANJE!

Saša Popović retko daje intervjue, a kada otvori dušu, iskreno i bez dlake na jeziku priča o svemu. Iako više nije prvi čovek "Granda", zbog optužbe Nate Vukadinović, majke takmičara "Zvezda Granda" Dušana Vukadinovića, da joj je članica žirija Snežana Đurišić tražila novac za njegov prolaz u naredni krug, ponovo je u epicentru skandala.

U razgovoru za Kurir Popović priča o situaciji koja danima drma region, milionima za koje mnogi tvrde da je zaradio, pevačima koji su ponikli u takmičenju, porodici, a na početku otkriva kako se nosi sa ovako stresnim situacijama:

- Ovo su retke situacije, ali verujte mi da se uopšte nisam stresirao ni uzbudio jer znam šta je istina. Da je to neka druga priča, realna priča, to bi za mene bio udarac.

Neko će da poveruje da ste uzimali novac, s obzirom na to da je poznato da imate jahtu, kuće, pa se nameće pitanje odakle sve to?

- Čekajte, čekajte, pa, Brena i ja smo pre dve godine prodali "Grand". Mi smo finansijski situirani. Ja i gradim na Bežanijskoj kosi. Koje su to pare koje bi mi trebalo da tražimo nekom takmičaru pored miliona, ja bih to voleo da čujem.

Kad smo kod miliona, gde je 15.000.000 evra od prodaje "Granda"?

- Tu su. Pare nisu potrošene, ne brinite. Da se vratim samo na ovu priču, koja je nerealna, i mi znamo da je to poteklo od ljudi koji su to zlonamerno rekli. Mali je davao toliko oprečne, nekorektne izjave. Za 20 godina jednostavno mora da se desi neka situacija, ali ovo je budalaština. Verujte mi da sam ja sve držao pod kontrolom.

Pevači se trude da vam se dopadnu, ali vas se i plaše.

- Moj odnos je profesionalan i kolegijalan. Nikad se nisam trudio da budem onaj pravi direktor i da im kažem: slušaj, ti moraš ovo ili ono. Pitajte svakog pevača da li sam pretio, vikao ili se nepristojno ponašao. Prema svima sam se od prvog dana postavio kao da sam im drug i da smo zajedno odrasli.

Ko vas je najviše razočarao?

- Milan Stanković. Uradili smo mu jedan album, pripremali drugi. Pazite, danas pevač da dobije jednu pesmu i jedan spot, to košta. Recimo, Tanji Savić smo uradili tri kompletna albuma o našem trošku. Slavici Ćukteraš četiri. Svima smo uradili po jedan, dva ili tri albuma. Tako je bilo i za Milana. Kad je došlo do izbora za našeg predstavnika na Evroviziji 2010. godine, Goran Bregović je tražio Tanju Savić, Radu Manojlović i Milicu Todorović. Onda smo Žika Jakšić i ja rekli: "Čekaj, imamo mi pravog kandidata" i predložili smo Milana. Kad ga je Brega video, rekao je: "Uuu, super, odličan je, njemu ću da napravim pesmu."

Šta se desilo?

- Jedno pre podne je zakazao sastanak i došao kod mene u kancelariju. Rekao mi je: "Direktore, ja neću više da budem u 'Grandu', hoću da raskinem ugovor." Pokušao sam da ga uverim da greši, ali je insistirao na raskidu. Rekao sam mu da ne može tek tako i da ugovor može da se raskine po klauzuli da plati, i to je to. Na svakih šest meseci je uplaćivao 10.000 evra, i to nije on uplaćivao nego Rada Manojlović. Regulisano je tada jer je ona platila 50.000 evra za njega. Tada je raskinuo ugovor i krenuo svojim putem. Ni dan-danas mi nije jasno zašto je to uradio. Nikad mi to nije obrazložio. Nikad nije došao i rekao: direktore, ja neću da budem zbog toga i toga.

Nije vama lako, treba se nositi sa svim problemima.

- Znate, ja sam spasao svoje živce jer nemam društvene mreže. Ne ulazim u te komentare ljudi, njihova razmišljanja, provokacije, šta ko priča, šta ko piše, mene ne zanima.

