"SITUACIJA JE OČAJNA JAKO DUGO" Karleuša nikad emotivnija, progovorila o KRAHU odnosa sa Duškom: Ništa ne čini da budem srećna...

Jelena Karleuša nedavno je priznala je da i dalje voli još uvek zvaničnog supruga Duška Tošića.

foto: Kurir

Mnogi ne veruju da je Karleuša još uvek u braku sa Tošićem, a ona je sada, posle nekog vremena, otkrila detalje iz njihovog zajedničkog života.

- Ljudi su u šoku kada kažem da smo još uvek u braku. Svi su mislili da smo se razveli, ali eto, nismo. Svi misle da ne živimo zajedno, ali eto, živimo. Situacija je očajna jako dugo, jer nisam neko ko laže. Meni je žao zbog toga, jer smatram da Duško i ja nikada ne smemo da budemo neko ko se gleda preko bilo kakvog nišana - rekla je Karleuša koja se prisetila razvoda svojih roditelja.

foto: Printscreen/Instagram

- Uvek gledam moja Divna i moj tata... Razveli su se kad sam imala 7-8 godina, a do njene smrti su imali divan odnos. To je ona prava stvar. Duško je tu malo drugačiji, on je jako tvrdoglav i nije znao da se snađe pod velikim pritiskom. Samo da je malo drugačije odigrao medije, mi bismo pobedili.

- On je otac moje dece i član moje porodice. Smatram ga za najrođenijeg, zbog koga nih skočila na metak i na desetoricu i život dala.

foto: Story

- Moji prijatelji i ljudi oko mene se ljute, jer smatraju da zaslužujem da završim priču sa Duškom, jer on ne čini ništa da budem srećna žena i da se situacija popravi. Svi mi priželjkuju novu ljubav i novi početak. Navikla sam na lošu situaciju, mnogo bolje plivam tu, nego što bih ikada znala da plivam u dobrom - priznala je Jelena, koja je otkrila da ne razmišlja o novoj ljubavi.

- Uopšte ne razmišljam na temu ljubavi i na temu toga da sad treba da krećem od nekog početka, ali znam da zaslužujem ljubav. Da me neko zagrli, voli, kaže lepu reč... Nemam to jako dugo. Znam da to zaslužujem, ali ne mogu da kažem da mi to fali, jer sam se potpuno zaledila u takvom načinu života, da sam kao neka mašina - otkrila je Karleuša koja otkriva kada je Duško poslednji put zagrlio i rekao lepu reč:

foto: Privatna arhiva

- Prošle su godine, mi nismo u tim odnosima već više od pet godina. Sve to sam nadomestila onim što crpim od moje dece, Atine i Nike. Emociju, pažnju, lepe reči i komplimente crpim od mojih fanova. Zato se njima toliko dajem, jer nemam u privatnom životu ljubav. Mogu da budem srećna i sama sa sobom, ne treba mi druga osoba da bih bila srećna. Mene druga osoba ne čini celom, niti su moje potrebe vezane za drugu osobu. Sreću nalazim u raznim situacijama i sitnicama. Moja sreća ne zavisi od toga da li će me neki muškarac voleti ili ne.

foto: Printscreen/Instagram

Karleuša je otkrila da se odnos sa Duškom nikada neće popraviti.

- Pet godina, nikada ne može da bude kao pre, nažalost - priznala je Jelena

Kurir.rs/Scandal

Bonus video:

05:57 Jelena Karleuša pred koncert u Nišu