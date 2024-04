"URADIĆU TO MAKAR GA OBEZBEĐENJE DRŽALO" Miona Jovanović o odnosu i svim zabranama repera: Mrzim neartikulisano ponašanje!

Miona Jovanović progovorila je o problemima u vezi i istakla da je svesna da njena porodica neće podržati njenu ljubav sa reperom Nenadom Aleksićem Ša.

foto: Printscreen

Miona je istakla da ne može više da podnese Aleksićevu histeriju.

- Generalno se lepo osećam ali danas ponovo i ponovo sam nervozna jer ja hoću mir a ja ga nemam zbog partnera. Neartikulisano ponašanje i vikanje, ja sam stvari koje sam trebala da promenim, promenila, ništa nisam produbljivala i čista sam ne radim ništa, a ponovo problemi i nervoza. Ja sam ga sinoć zamolila da me ispoštuje i da ne bude scena nikakvih, imala sam neku intuiciju da će biti slikanja i negde sam osetila da sam imala intuiciju da će se desiti nešto, ja sam ga zamolila da ne bude problema. On je rekao nema smejanja na slici, ti u svom svetu on u svom i kad smo ušli u kuću on je počeo da divlja, rekao mi je da neće biti sa mnom pošto ga lažem i sve vreme je vikao. Ja sam mu rekla da ućuti jer sam alergična na ljude koji viču, to stvarno jezivo izgleda jer on ne vidi svoju facu na šta liči. On je na 10-15 minuta dobio kretenu jer nisam mogla da ga trpim, danas sam stvarno videla da me je iznervirao i stvarno u poslednje vreme niti ga vređam niti bilo šta tako da sam to rešila, pretvorilo se sve to u jezivo nešto. Već sam mu rekla da će biti haos na pink.rs sa naslovima. Ja njega ne mogu da prevaspitavam, šta ja mogu da radim - rekla je Miona, pa nastavila:

foto: Printscreen Pink Tv

- On se smejao sve vreme dok se to dešavalo, ja Stanislava nisam niti zagrlila niti bila bliska njemu, strašno šta njemu pada na pamet, kad sam videla da nije dobro u glavi ja sam samo pobegla i onda je on njegovo klasično da ga izbegavam. Stvarno ne znam šta je sa dečkom, ne sviđa mi se njegovo ponaša ceo dan. Ja sam ga pitala malopre za intervju da popričamo, on opet ludi i sa njim ne može da se priča. Ja stvarno nemam živaca da se natežem sa nekim, to što je on nervozan zbog tog prizora ja nemam ništa sa tim i ne mogu to da promenim. Čaša mi je puna dve trećine. Ja ću da se sunčam makar ga obezbeđenje držalo, hoću da uživam.

foto: Printscreen

Miona je istakla da je svesna da njeni roditelji neće prihvatiti Nenada kao dečka njihove ćerke.

- Bilo mi je u poslednje vreme jako lepo ali sam rekla da ću ih ubediti i da ćemo ispeglati sve stvari, da je ostalo isto njegovo ponašanje bilo bi okej ali kad ga vidim opet sasvim mi je jasno zašto moji roditelji ovako reaguju. Oni već osam meseci gledaju jezive scene i rasprave, svađe. Neću ja njih nikad moći da ubedim to mi je jasno, jedno stavno videćemo napolju pa već vremenom ćemo videti kako se osećamo i da li treba da nastavimo dalje - rekla je Miona.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

07:04 STARS EP 291